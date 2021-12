Rod Stewart plaide coupable dans une affaire de batterie en Floride

Le rockeur devenu crooner Rod Stewart vient de nettoyer sa situation juridique en Floride, concluant ainsi le drame qui a commencé le dernier jour de 2019.

L’homme de 76 ans et son fils Sean Stewart, 41 ans, ont été impliqués dans une altercation en 2019 avec un agent de sécurité qui a refusé de les laisser participer à un événement privé dans un espace pour enfants à l’hôtel Breakers de Palm Beach. On dirait qu’ils n’étaient pas sur la liste pour l’événement du Nouvel An.

L’agent de sécurité, Jessie Dixon, a déclaré aux autorités à l’époque qu’il avait mis sa main sur la poitrine du jeune Stewart et lui avait dit de reculer et de faire de l’espace, selon un rapport de police obtenu par l’Associated Press.

Sean Stewart a ensuite poussé Dixon et Rod Stewart a frappé Dixon dans la cage thoracique avec un poing fermé, selon le rapport. Les images de sécurité suggéraient que les Stewart étaient les « principaux agresseurs ».

Mais qu’est-il advenu de tout cela ? De simples accusations de batterie ont été déposées contre les deux Stewart. Ce sont ces accusations qui ont été résolues sans le bénéfice d’un procès devant jury lundi dernier, a rapporté l’AP, citant des documents judiciaires publiés vendredi.

« Personne n’a été blessé dans l’incident et un jury n’a pas trouvé Sir Rod Stewart coupable de l’accusation », a déclaré l’avocat de Stewart, Guy Fronstin, dans une déclaration à l’AP. « Au lieu de cela, Sir Rod Stewart a décidé de plaider pour éviter les désagréments et le fardeau inutile pour le tribunal et le public qu’une procédure très médiatisée causerait. »

Fronstin a déclaré que les Stewart n’encourent aucune peine de prison ni amende et ne seront pas placés en probation.

Dans d’autres nouvelles de Stewart, les médias sociaux – et les tabloïds britanniques – se sont illuminés après la performance du chanteur de son récent single « One More Time » à la Royal Variety Performance annuelle n’a pas réussi à impressionner un certain nombre de téléspectateurs lors de sa diffusion dimanche soir au Royaume-Uni.

« Est-ce moi ou #rodstewart ressemble à un oncle ivre à la veillée ? » un téléspectateur a tweeté. D’autres se sont demandé pourquoi il n’avait tout simplement pas chanté l’un de ses classiques, comme « Maggie May » ou « Da Ya Think I’m Sexy ? »

Le Royal Variety Performance, une collecte de fonds, a eu lieu le 18 novembre.