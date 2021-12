Rod Wave s’excuse auprès des fans après avoir fait peur avec la fermeture des réseaux sociaux

Le rappeur Rod Wave a suscité l’inquiétude des fans après avoir sorti samedi une nouvelle chanson intitulée « Nirvana ». Certains ont lu la chanson comme une note de suicide et Wave a brièvement fermé ses comptes de médias sociaux. Il est revenu sur Instagram tard samedi pour s’excuser d’avoir effrayé les fans et leur assurer qu’il allait bien. Il a également dénoncé des blogs pour « avoir déformé les s- » en affirmant que sa nouvelle chanson était une « lettre de suicide ».

« Désolé pour la peur », a écrit le rappeur de 23 ans dans un article Instagram Story tard samedi, rapporte XXL. « Je suis super bon… Heureux de travailler sur mon nouvel album… Je t’aime tous, fasho doe dat était définitivement un [suicide] chanson de prévention. »

Ensuite, Wave a commencé une session Instagram Live, dans laquelle il a admis que « Nirvana » parlait de suicide, mais il était en colère que les gens le prennent au pied de la lettre. « Pourquoi les gens prendraient cette merde et diraient simplement que c’était ma lettre de suicide ? » il a dit. « Comme, ce n’est pas comme ça que ça marche. Ce n’est pas comme ça que les lettres de suicide fonctionnent. Vous n’allez pas dans un studio et n’enregistrez pas des lettres de suicide, mon frère. » Le rappeur « Tombstone » a déclaré que ses « vrais fans » comprenaient les thèmes de sa musique. « Comme, qu’est-ce que tous les blogs et s- publiant juste, comme, déformant s-, disant que Rod a posté une lettre de suicide? Ce n’est pas vrai », a-t-il dit, rapporte Complex.

Les paroles de « Nirvana » semblaient se lire comme une note de suicide, en particulier au début. « Si vous entendez ça, c’est trop tard / j’écris ça depuis mardi, aujourd’hui vendredi, cela signifie le jour de la fin de demain », a rimé Wave dans la chanson. « J’ai essayé de combattre la douleur mais ça m’a mangé vivant / Triste de dire que j’ai perdu une bataille, contre mon esprit / Tu devrais être heureux pour moi mon pote de ne plus souffrir / Nous avons tous un jour, je suppose que nous nous verrons alors / J’espère que le paradis est réel et qu’un jour nous pourrons nous réunir / Et ne pleure pas pour moi, j’ai vécu une vie merveilleuse. »

Cependant, Wave a affirmé que les fans n’avaient entendu qu’un « extrait » de la chanson complète. « Nirvana » est « définitivement un suicide [prevention] chanson », a déclaré Wave. Il a également appelé les critiques qui l’ont accusé d’avoir publié la chanson et de verrouiller temporairement ses comptes de médias sociaux juste pour attirer l’attention.

Wave est né Rodarius Marcell Green. Ses singles à succès incluent « Heart on Ice », « Pray 4 Love », « Girl of My Dreams », « Freestyle », « Tombstone » et « By Your Side ». Son troisième album studio, SoulFly, est sorti en mars et a dominé le palmarès Billboard 200. Une édition de luxe récemment publiée comprend neuf pistes supplémentaires.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.