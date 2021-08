Rodarius Williams des Giants a l’air «gourmand» tout comme son frère .

in

Son frère est celui surnommé « Greedy », mais Rodarius Williams n’a laissé à personne d’autre beaucoup de jeux vendredi à l’entraînement des Giants.

Le demi de coin recrue a joué un rôle dans les deux interceptions de Daniel Jones, en sécurisant l’un lui-même et en déviant une passe qui a été piégée par Jabrill Peppers pour l’autre. Les représentants d’Adoree Jackson étant limités pour le repos, Williams a profité de son premier entraînement avec les partants défensifs – et il a été assez vocal pour le faire savoir à tout le monde.

“J’ai l’impression que, dans ce match, vous devez absolument montrer aux gars que vous n’avez pas peur”, a déclaré Williams. « Vous sortez tranquille comme une souris, ils vont avoir l’impression qu’ils ont le dessus sur vous. Alors même si je suis une recrue, je leur montre : “Tu dois me battre à la fin de la journée.” “

Rodarius Williams

S’il y a deux jours que Williams attend avec impatience ce mois-ci, encerclez les 19 et 20 août, lorsque les Giants s’entraîneront contre les Browns à Berea, Ohio. Son frère, Greedy Williams, est un demi de coin de troisième année pour les Browns. Ce sera leur première fois sur le terrain ensemble dans un match depuis le lycée, bien qu’ils s’entraînent ensemble pendant l’intersaison.

« Nous allons certainement parler [trash] tous les jours », a déclaré Rodarius. “Même en ce moment dans le camp, je lui fais savoir, comme, ouais, je suis là.”

Les choix de sixième ronde ne sont pas nécessairement des verrous d’alignement, mais le troisième tour recrue Aaron Robinson est absent depuis le début du camp d’entraînement après une opération des muscles abdominaux ce printemps, créant une opportunité pour Rodarius de suivre l’exemple de Greedy.

“Il sait déjà ce qui s’en vient”, a déclaré Rodarius. « C’est vraiment bien d’avoir un frère là-bas que tout le monde connaît. Ils savent que Greedy va faire des pièces, et maintenant, c’est mon tour. Aussi simple que cela.”

Rodarius a attribué son interception à l’étude du film. Dans ses mots, il a lu un itinéraire de crochet, a allumé les jets et a coupé le récepteur. Cela a montré qu’il avait les compétences – ainsi que la confiance impétueuse – pour jouer une couverture d’homme à homme comme les Giants espèrent le faire sous la direction de l’entraîneur des arrières défensifs Jerome Henderson.

“Je pense que chaque DB dans la pièce a le même feu sous les fesses”, a-t-il déclaré. «Nous sommes un groupe profond, donc tout le monde cherche sa seule opportunité. Chaque jour, je viens de me présenter et de profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Je suis à l’oreille de l’entraîneur comme, ‘Coach, je suis prêt.’ “

Il n’y a toujours pas de calendrier pour le retour à l’entraînement du demi offensif Saquon Barkley.

“Nous allons avoir des conversations quotidiennes sur sa rééducation et des conversations hebdomadaires à certains moments sur l’endroit où nous pensons qu’il va évoluer”, a déclaré l’entraîneur-chef Joe Judge. « Si je suis sur cette partie du terrain et qu’il travaille là-bas, je le regarderai. Pour ce qui est de regarder un film, s’il y a quelque chose de spécifique que les entraîneurs veulent me montrer pour mettre en évidence quelque chose qu’il a fait, nous passerons par là ensemble.

Le kicker Graham Gano l’a remarqué la semaine dernière à l’occasion du premier anniversaire de sa libération par les Panthers. Au lieu de la fin de sa carrière, c’était un nouveau départ, car il a marqué 31 des 32 buts sur le terrain pour les Giants la saison dernière et a obtenu une prolongation de contrat de trois ans.

“J’ai pensé à leur envoyer une petite carte d’anniversaire, un petit merci”, a plaisanté Gano. « J’étais reconnaissant pour mon temps là-bas. J’adore jouer à ce jeu.