Rodarte RTW Printemps 2022 – WWD

Y a-t-il un plus grand luxe en ces temps de pandémie que la liberté de se déplacer ?

Le mouvement était un thème dans plusieurs défilés de créateurs à la Fashion Week de New York samedi, à commencer par Rodarte.

Pour ceux qui ont oublié à quel point le rituel commun d’un défilé peut créer une véritable émotion, parfois même des larmes, Kate et Laura Mulleavy l’ont ramené.

Les concepteurs ont amené leurs invités au Westbeth Artists Housing de New York, fondé en 1970 pour offrir un espace de vie abordable aux artistes et à leurs familles, soulignant l’importance de l’art et de son expérience collective dans la vie communautaire.

C’est quelque chose qui manque à la communauté de la mode américaine depuis un an et demi. C’est peut-être pourquoi le spectacle de Rodarte était si cathartique. Nous avons oublié à quoi cela ressemblait – la production de Bureau Betak, la chorégraphie, la musique gonflée et la beauté des vêtements.

Les Mulleavy ont également capturé la liberté de mouvement (et l’esprit de l’Occident) dans la collection, en utilisant des silhouettes capes, de la dentelle diaphane, des bodys stretch et des leggings.

Une robe cape en soie à imprimé champignon trippy s’ouvrait dans la brise, tandis qu’un body noir à cape et un legging à une jambe avaient un dynamisme glamour similaire à celui du grand libérateur de la mode de LA, Rudi Gernreich.

Les concepteurs ont évoqué le paysage occidental de la mer au désert, avec une glorieuse robe de soirée en soie noire avec un coquillage blanc sur la poitrine, et un blazer bleu vif avec des fleurs d’hibiscus blanches perlées, porté avec une cape perlée en dessous, un body blanc croisé sur le devant , pantalons larges et bottes de cowboy. C’était incroyablement chic (et le perlage aurait rendu Nudie Cohen fière).

En parlant de paysages, les Mulleavy ont pu faire un voyage en voiture à Rosewell, au Nouveau-Mexique, d’où le petit extraterrestre vert sur une spectaculaire cape pittoresque perlée à la main. Des capes plissées sur des chemisiers en crêpe et des jupes à ourlet mouchoir et des robes à franges perlées éblouissantes en rose, jaune ou noir choquant ont appelé les dames californiennes du canyon et les starlettes d’Hollywood.

Pour terminer, les mannequins sont sorties dans des robes tuniques identiques, chacune avec une teinte de coucher de soleil différente, et se sont tenues pieds nus dans la cour, comme un cercle de déesse nous reconnectant tous.