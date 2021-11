Roddy Ricch fera don des gains du festival Astroworld aux familles des victimes

Le rappeur Roddy Ricch, lauréat d’un Grammy, a promis samedi ses gains de performance du Travis Scott’s Astroworld Festival aux familles des victimes de la tragédie qui est décrite comme un « événement faisant de nombreuses victimes ». Au moins huit personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées lors d’une vague de foule lors de la soirée d’ouverture du festival de Houston, au Texas, alors que Scott montait sur scène. Ricch, connu pour des chansons comme « Late at Night » et « The Box », le premier des 22 actes à se produire lors de l’événement de vendredi pour offrir de faire don de son chèque de paie aux familles des victimes.

Le natif de Californie a annoncé ses intentions sur son histoire Instagram samedi, quelques heures seulement après l’annonce de la tragédie. Dans son message, l’artiste a demandé que « les familles de ceux que nous avons perdus hier nous tendent la main ». Il a ensuite annoncé qu’il « ferait don de ma compensation nette aux familles de cet incident ». Ricch, qui a ajouté le hashtag « Pray 4 Houston », a demandé aux familles des personnes impliquées dans la tragédie de contacter Shawn Holiday, un membre de son équipe de direction.

Ricch était l’un des nombreux artistes impliqués dans la programmation de vendredi à Astroworld. Il a joué un set d’une demi-heure entre 17h30 et 18h sur la Thrills Stage du NRG Park de Houston quelques heures avant que Scott ne commence à se produire sur la Chills Stage vers 21h. Peu de temps après avoir commencé à jouer, les gens ont commencé à se précipiter vers la scène, avec les premiers rapports de blessures faisant surface vers 21h30. L’incident a fait huit morts, dont plusieurs adolescents, et plus de 300 blessés.

Scott a abordé l’incident sur les réseaux sociaux samedi soir, déclarant aux fans qu’il était « absolument dévasté par ce qui s’était passé ». Il a ajouté que ses « prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld ». Scott a déclaré que « Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent de se pencher sur la perte tragique de vies humaines » et qu’il est « engagé à travailler avec la communauté de Houston pour guérir et soutenir les familles dans le besoin ».

L’événement de deux jours à NRG Park a rassemblé environ 50 000 personnes. Les organisateurs d’Astroworld ont annulé la deuxième journée du festival, prévue samedi, à la suite de l’incident. Une enquête sur l’incident est en cours, le chef de la police de Houston, Troy Finner, ayant déclaré lors d’une conférence de presse samedi qu’ils « ne laisseraient rien au hasard ». Dimanche, le premier procès contre Scott et Live Nation a été déposé, alléguant une négligence pour l’événement et la tragédie qui en a résulté. D’autres poursuites devraient suivre.