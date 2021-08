Roderick Strong explique la rupture d’Undisputed Era, comment Diamond Mine a été créé et a pleuré après avoir affronté Shinsuke Nakamura et AJ Styles à la WWE

Roderick Strong a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs lutteurs au monde.

À la WWE, une partie importante de l’histoire de Strong était d’être membre de l’ère incontestée, l’une des écuries les plus populaires de l’histoire récente de la WWE, sinon jamais.

Roderick Strong est chez NXT depuis 2016

Aujourd’hui, l’homme de 38 ans est devenu le chef de sa propre faction, Diamond Mine.

Avec Kushida, champion des poids lourds à ciblage fort, talkSPORT a eu la chance de rattraper le roi du Backbreaker et de discuter de sa transition d’une écurie à une autre.

Si l’ère incontestée pouvait se remettre un jour et comment cela s’est terminé…

“Je pense vraiment qu’un jour nous le pourrions, et ce serait énorme. À cause de tout ce qui se passait dans le monde, je pense que cela nous a juste mis dans une position où il était difficile de continuer à interagir avec différentes personnes et un changement était nécessaire. C’était l’option.

« Ce n’était pas comme si nous allions passer à une autre marque à ce moment-là. Donc, au lieu de rester assis là et de faire tourner nos roues, cela nous a donné l’occasion de progresser en tant qu’interprètes et de toujours penser à un jour, nous pouvons nous reconnecter et recommencer.

“Ce que j’apprécie vraiment, c’est qu’ils ont eu des conversations avec nous et qu’ils voulaient nos vrais sentiments à ce sujet. Je ne sais pas; pour moi c’est gros. En tant qu’homme, juste pour qu’ils viennent à moi/nous et nous asseyent et se disent « hé, qu’est-ce que tu en penses ? »

Ère incontestée – Roderick Strong, Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O’Reilly

« Et les émotions comme ‘NON ! Non non Non!’ Ensuite, pendant que nous parlons, c’est comme « ouais, cela a du sens ». Pour moi, c’est tout ce que j’aurais pu demander. Ce n’est pas comme si nous nous présentions au travail et c’était comme si vous aviez terminé ! [laughs].

« Le respect qu’ils nous ont témoigné et la façon dont ils nous ont laissé gérer tout cela était génial. Cela a été beaucoup plus facile que cela ne l’aurait été s’ils nous avaient simplement dit « hé, vous avez terminé ». Nous faisons cela. À l’heure actuelle. Vous ne pouvez rien dire.

En allumant Pete Dunne et en rejoignant l’ère incontestée…

“C’était l’une de ces choses où les gens sont avides de quelque chose, mais on ne sait jamais exactement à quel point ils le veulent vraiment. Nous le voulions.

“C’était vraiment un ajustement naturel et je dirais [turning on Pete Dunne and joining Undisputed Era] est facilement dans l’un de mes deux moments préférés de ma carrière.

«Juste pour exciter autant de gens au sujet du potentiel de ce qui va se passer. Parce que rien ne s’était passé, mais ils savaient juste que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. C’est quelque chose qui restera dans l’infamie de l’histoire de la WWE et c’est quelque chose de fou à penser.

Sur s’il était toujours censé rejoindre Undisputed Era…

« Honnêtement, d’après le sentiment que j’ai eu, je pense qu’ils ont essayé de tout faire pour ne pas me mettre dans le groupe. Tout simplement parce que cela semblait être le choix le plus évident et qu’ils aiment évidemment se remettre en question.

“Chasseur [Triple H] est vraiment bon pour rendre les choses différentes et essayer de ne pas toujours faire ce que les gens attendent, mais c’était une chose inévitable. C’était il y a quelques jours comme ‘OK, ça va vraiment arriver’ et c’était génial. L’incertitude l’a rendu plus excitant et une réaction plus naturelle de notre part à tous. »

L’entrée du manuel d’ère incontestée

Sur ce qui l’a vendu à l’idée de Diamond Mine…

« C’était une opportunité d’être à la tête d’une écurie. C’était l’occasion d’aider les jeunes talents.

“C’était l’occasion de montrer plus de moi-même parce que dans cette position dans laquelle je suis, mon état d’esprit est complètement différent d’avant avec Undisputed Era et c’était quelque chose où émotionnellement, honnêtement, j’ai dû passer par tout ce processus de ‘OK, c’est fini maintenant. C’est ce qu’est mon avenir.

« Comment puis-je m’y préparer et me présenter différemment ? Quand ils m’ont proposé l’idée, j’ai adoré.

Roderick Strong dirige enfin une écurie

« J’ai une énorme influence sur les arts martiaux de ma femme [Marina Shafir] et beaucoup de mes amis, donc je m’entraîne de plus en plus dans cet aspect.

« J’aime l’idée d’une équipe. J’ai toujours été très gros là-dedans. Je n’ai pas toujours été le leader de mon équipe. Mais maintenant, au fil du temps, progressivement, nous en sommes arrivés là.

«Avec Diamond Mine, je pense que c’est tellement ouvert et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons avoir des membres qui font partie de l’équipe que vous ne voyez pas nécessairement lutter jusqu’à ce qu’ils soient prêts.

“Mais vous pouvez commencer à les voir à la télévision toutes les semaines et toutes les deux semaines avec les choses que nous pouvons faire, donc cela commence à offrir à beaucoup de gens des opportunités qu’ils n’auraient pas eues auparavant ou cela leur aurait pris un peu plus de temps pour avoir.

Roderick Strong s’est toujours spécialisé dans le casse-dos

«Juste pour ressentir la pression de ces situations et pour prendre pied, avoir confiance avant qu’on ne leur présente vraiment cette opportunité sur la route.

« C’est aussi une façon de faire ressortir un peu de l’ancien moi. La façon dont j’arrive à détruire les gens et à lutter contre les gens dans mon style. Ça s’y prête plus avec ça.

«Je suis juste excité de savoir où nous allons et comment nous racontons notre histoire avec cela, car nous n’avons même pas encore eu l’occasion de vraiment le faire. Après avoir battu Kushida, nous aurons cette chance.

En battant AJ Styles et Shinsuke Nakamura aux Survivor Series…

« C’était incroyable parce que nous étions tous impatients. Nous trois. Le fait que j’aie travaillé avec eux deux auparavant, mais qu’ils étaient ravis de travailler avec moi, ça faisait du bien. Parce que cela faisait quelques années. J’étais aussi très enthousiaste à l’idée de travailler avec eux, bien sûr.

Shinsuke Nakamura, Roderick Strong et AJ Styles ont eu un match multi-marques de rêve de champions mid-card

« C’était écrasant. Je me souviens que je suis sorti du ring et que j’ai juste pleuré un peu, juste à cause de tellement… oh mon dieu, je suis excité !

“Vous avez demandé à n’importe qui, quand j’entre là-dedans, cela devient si réel et je m’y perds. Je m’évanouis un peu dans le monde et fais mon truc. J’étais comme une sainte fumée, je ne peux pas croire que cela se soit réellement produit. Il y a beaucoup de fierté quand tout cela a été fait.

