Roderick Sykes, co-fondateur du village de St.Elmo à Los Angeles, décède ⋆ .

Le cofondateur du village de St.Elmo, Roderick Sykes, dont l’enclave d’art et le centre communautaire Mid-City Black ont ​​nourri des générations d’esprits créatifs et servi de lieu de rassemblement pour les fondateurs du mouvement Black Lives Matter, est décédé. Il avait 75 ans.

Sykes a eu des complications liées à la maladie d’Alzheimer et est décédé à la maison dans le village, a déclaré sa femme, Jacqueline Alexander-Sykes.

Sykes et son oncle, Rozzell Sykes, tous deux artistes visuels, ont fondé le village de St. Elmo en 1969. La zone se composait à l’origine d’une collection abandonnée de 10 bungalows d’artisans près du boulevard de Venise et de l’avenue La Brea, que les deux hommes ont nettoyés et utilisés comme un plaque tournante pour les personnes de tous âges partageant les mêmes idées et intéressées à explorer des activités créatives.

Occupant un terrain qui servait autrefois de ferme équestre de la star du cinéma muet Mary Pickford et qui porte le nom de la rue dans laquelle il se trouve, le village de St. Elmo est devenu une organisation à but non lucratif en 1971. Sykes a emménagé dans l’un des bungalows à l’âge de 18 ans et a vécu aux côtés d’autres résidents qui sont venus et est allé jusqu’à sa mort.

Le village de St.Elmo, une enclave d’artistes occupant un complexe de 10 petits bungalows d’artisans dans un jardin coloré, a été fondé en 1969 par les artistes Roderick et Rozzell Sykes comme un lieu où les enfants et les adultes pouvaient explorer leur créativité. Le site fait partie des 3% de monuments de Los Angeles liés au patrimoine noir.

(Elizabeth Daniels / J. Paul . Trust)

L’enclave est une émeute de couleurs et de cactus, avec des peintures gaies sur les allées entre les maisons et des sculptures d’art trouvé et des éphémères créatifs jaillissant de fissures et de recoins. La communauté dispose d’une galerie, d’un espace de réunion, d’une bibliothèque d’art, d’un atelier de photographie et d’une chambre noire et d’un atelier d’infographie.

Sept des 10 unités d’origine sont occupées. L’organisme à but non lucratif exploite un immeuble adjacent de six logements et travaille à transformer une maison de trois chambres en logements pour artistes en résidence.

Cette dernière partie coûtera 2 millions de dollars, que le village de St. Elmo s’efforce de collecter. Alexander-Sykes considère la réalisation de ce rêve comme un dernier hommage à la vision de Sykes.

«Nous sommes un exemple pour la communauté de ce que vous pouvez faire lorsque vous ne dites pas:« Je ne peux pas »», a déclaré Alexander-Sykes, qui a pris la direction du village de St. Elmo lorsque Sykes a reçu un diagnostic de démence. . «Nous sommes un exemple de ce qui peut être fait lorsque des personnes de tous horizons se réunissent.»

Le village de St. Elmo est bien plus qu’un centre d’art de quartier, a déclaré Alexander-Sykes. Son mari l’a aidé à devenir le cœur créatif de la communauté – un bureau de vote, une école d’art, un centre de ressources, un lieu d’échange dynamique d’idées.

Au fil des ans, en plus de son travail de muraliste et de photographe, Sykes a parfois été président du conseil d’administration. Il a créé des ateliers d’enseignement de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la photographie et des percussions africaines. Il a organisé des tournées, organisé des présentations dans des écoles locales, fait des discours de motivation dans des collèges et des universités et a interagi avec des politiciens au service de la communauté.

Il a également balayé la rue et sorti les poubelles, a déclaré Alexander-Sykes.

«Tout le monde est égal. Vous n’êtes pas au-dessus de tout le monde, ni au-dessous de tout le monde », a-t-elle déclaré, expliquant l’une des philosophies fondamentales de Sykes.

«Les gens ne vous parlent pas s’ils pensent que vous êtes le concierge; ils vous parlent s’ils pensent que vous êtes le réalisateur », a déclaré Alexander-Sykes, se rappelant comment plusieurs fois les gens venaient chercher Sykes et passaient juste sans dire un mot alors qu’il balayait la rue.

Ce genre d’attitude a semblé ridicule à Sykes, et il s’est consacré à la création d’une communauté égalitaire sans hiérarchie de créateurs d’art ou de créateurs d’art. Il croyait que l’art pouvait être trouvé partout et dans tout, a déclaré Alexander-Sykes. Il savait qu’il y avait un art à balayer, un art à élever des enfants et un art à cuisiner le dîner. Il n’y a jamais eu – et il n’y en a toujours pas – de portes au village de St. Elmo et tout le monde est le bienvenu.

En juillet 2013, Sykes a offert un accueil qui aurait des implications historiques. Quelques nuits après que George Zimmerman ait été acquitté du meurtre de l’adolescent noir non armé Trayvon Martin, Patrisse Cullors, résidente et militante du village de St.Elmo, avait besoin d’un endroit pour rassembler une quarantaine de personnes pour pleurer – et planifier.

La réunion de quatre heures qui a suivi a jeté les bases de ce qui allait devenir le mouvement Black Lives Matter.

«Ils ont demandé à Roderick s’ils pouvaient se rencontrer ici, et il a dit:« Oui, c’est votre espace », et ils nous ont considérés comme leur maison», a déclaré Alexander-Sykes.

Roderick Sykes est né le 20 février 1946 à Saint-Louis d’une mère célibataire nommée Jerry Bruce. Lorsque Sykes avait 9 ans, sa mère a déménagé la famille à San Diego, où Sykes a fréquenté le lycée avant de déménager à Los Angeles pour travailler sur son art.

Il s’associa à son oncle et, en 1969, ils organisèrent une foire d’art pour recueillir les 10 000 $ qu’ils utilisèrent comme acompte pour ce qui allait devenir le village de St. Elmo. Ils ont finalement acheté la propriété d’un quart d’acre pour 60 000 $.

Sykes a rencontré sa future épouse en 1979 lorsqu’elle est venue lui rendre visite de la région de la baie à la demande d’un ami, qui travaillait comme publiciste pour le village. Alexander-Sykes est également artiste et peu de temps après avoir rencontré Sykes, elle l’a invité à lui rendre visite dans le nord. Six mois plus tard, elle a fait ses valises, a déménagé au village de St. Elmo et n’a jamais regardé en arrière.

«Être dans un endroit créatif, pour moi, c’était un rêve devenu réalité», a déclaré Alexander-Sykes.

Sykes a présenté son travail dans des galeries et a également peint des peintures murales sur les bâtiments d’A & M Records, de la Pacific Telephone Company et du studio d’enregistrement de l’ABC. Il faisait partie d’un groupe de muralistes recrutés pour peindre sur les murs d’autoroute et les passages inférieurs pour les Jeux olympiques d’été de 1984.

Sykes laisse dans le deuil Alexander-Sykes; sa fille Tonya Sykes; soeur Terry Ivery; trois petits-enfants; et 11 arrière-petits-enfants.

