Rodgers admet que le trio de Leicester manque de trait clé; Daka à quatre buts fait allusion à un tandem mortel

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a admis que son trio de milieu de terrain contre le Spartak Moscou manquait de naturel agressivité et avait besoin d’un « poke », tandis que Patson Daka a fait l’éloge du partenariat naissant qui pourrait émerger dans l’ère post-Jamie Vardy.

Leicester est venu de deux buts pour assurer une victoire 4-3 sur le Spartak Moscou en Russie. Daka avait été contraint d’être patient depuis son arrivée cet été, les opportunités derrière Jamie Vardy en championnat étant très limitées.

Cependant, le Zambien s’est annoncé avec style mercredi après-midi, pillant quatre buts pour remettre la campagne européenne des Foxes sur les rails.

Avec trois points essentiels obtenus, Leicester occupe désormais la deuxième place du groupe C avant le choc de Naples avec le Legia Varsovie jeudi soir.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Leicestershire Live), Rodgers a déclaré : « Je suis satisfait du résultat.

« C’était une belle victoire et je suis satisfait de la mentalité de revenir de l’arrière. J’étais satisfait de la seconde mi-temps car nous avons montré plus d’agressivité. Et je suis super satisfait de Patson Daka après ses quatre buts.

« Premièrement, Patson, marquer quatre buts dans n’importe quel match de football est difficile. Mais le faire dans un match à l’extérieur en Europe est fantastique. Ses finitions étaient si calmes et composées, et nous savions que c’était sa plus grande force.

« Les trois gars (Soumare, Tielemans et Maddison) ont été superbes en seconde période.

« En première mi-temps, c’était trop bien, ils n’en faisaient pas assez avec le ballon. Dès le début de la seconde mi-temps, ils ont été agressifs.

« Ce ne sont pas des gens naturellement agressifs, vous devez donc les piquer. Nous avons fait passer le message et ce fut une très belle victoire à la fin.

« À bien des égards, ce fut une grande victoire. On a gagné ce week-end, et revenir par derrière et marquer quatre buts, ça montre l’esprit, les joueurs ne sont jamais brisés.

«Ce fut un match énorme pour nous en termes de phase de groupes. Je sentais que c’était décisif que nous ayons gagné ce soir. Nous nous sommes creusés d’un trou.

« Nous avons 25 supporters, bénissez-les, nous devons donc leur en donner plus. Nous devons les renvoyer avec quelque chose.

Daka aime le partenariat en herbe de Leicester

Le héros des quatre buts, Daka, s’est également adressé à la presse, déclarant à BT Sport : « Cela a été quelques jours incroyables pour moi et l’équipe. C’était un très bon effort de l’équipe. Je suis juste content d’avoir pu aider l’équipe.

« Il n’y a rien à détester à Leicester, les gens sont formidables. Je l’aime et je profite de mon temps. J’ai beaucoup de choses que je veux améliorer.

Réagissant davantage lors d’une conférence de presse d’après-match (via Leicestershire Live), Daka a ajouté : « Les buts peuvent sembler faciles, mais ils sont difficiles à marquer. Ils ont besoin d’une concentration totale.

« Je connais les qualités de l’équipe, je devais donc juste utiliser ma vitesse et garder ma concentration. J’espère pouvoir marquer le plus de buts possible.

« C’était super de jouer aux côtés [Kelechi] Iheanacho. C’est à cause de la façon dont nous nous entraînons, nous nous soutenons les uns les autres. Cela s’est montré dans le match d’aujourd’hui. Tout se résume à l’entraînement. »

