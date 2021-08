Rodgers admet que Leicester est loin du rythme, Farke conteste l'”erreur” du VAR

Brendan Rodgers a admis que Leicester n’était pas au niveau qu’il devrait être puisqu’il s’est échappé de Carrow Road avec une victoire serrée sur Norwich.

Jamie Vardy a capitalisé quand les nouveaux Canaris signent Brandon Williams a fait une erreur pour donner l’avantage aux Foxes en moins de 10 minutes. Un penalty de Teemu Pukki a égalisé le score avant la mi-temps mais le tir de Marc Albrighton, qui a dévié Man Utd Loanee Williams, a rétabli l’avantage.

Norwich pensait avoir un deuxième égaliseur lorsque Kenny McLean s’est converti. Mais VAR a annulé le but en raison de la position de hors-jeu de Todd Cantwell.

Et cette décision signifiait que les trois points revenaient au King Power. Rodgers a reconnu que cela aurait pu être très différent, cependant.

“Nous n’avons pas bien joué, nous devions pouvoir venir ici et Carrow Road à un coup d’envoi à trois heures quand le soleil brille est toujours un terrain difficile à atteindre”, a-t-il déclaré au match du jour.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« Nous avons fait preuve d’une grande résilience, surtout vers la fin. Après être passé devant, les joueurs ont dû creuser. Tout au long du match, nous avons eu des moments de qualité et les deux moments de vraie qualité que nous avons marqués.

La victoire porte Leicester à six points après la victoire de la première journée contre les Wolves. Ce fut aussi un succès limité, cependant.

Et la lourde défaite de lundi soir contre West Ham, qui a terminé 4-1 contre les Hammers, montre que les Foxes n’ont pas lancé leur saison de championnat.

Rodgers a ajouté : « C’est toujours important [to win today], l’équipe a montré ces dernières années qu’elle n’enchaînait pas trop de défaites.

«Je suis ravi d’avoir six points sur neuf lors des trois premiers matchs et je sais qu’au cours de la saison, avec plus de travail, de patience et plus de temps, nous jouerons mieux.

«Nous devrons le faire parce que nous sommes loin des normes de notre football. Nous le faisons en quelques instants.

Les pires craintes de Norwich se sont réalisées

Pendant ce temps, Norwich a maintenant chuté à trois défaites sur trois, les laissant fermement dans la zone de relégation.

La seule équipe en dessous d’eux est Arsenal en raison des buts marqués. Mais après avoir affronté trois équipes de haut niveau, ce n’est pas une surprise, et le patron Daniel Farke était positif quant à la performance de son équipe ce jour-là.

“Le football peut être le sport le plus cruel au monde”, a-t-il déclaré. «Je dois venir ici et faire beaucoup, beaucoup de compliments pour cette performance aujourd’hui de la part de mes joueurs d’aujourd’hui.

«Nous avons joué l’une des meilleures équipes de la ligue et avons eu le sentiment en seconde période que nous étions vraiment, vraiment sur le point de prendre ce match complètement.

“Je pense [the disallowed goal] est une erreur de VAR, pour qu’un joueur soit hors-jeu, il a participé au match.

« Schmeichel mesure 10 pouces de plus que Todd Cantwell et il n’a pas perturbé sa vue. Il se tient juste devant lui, il ne perturbe pas son mouvement. Si le centre arrive et que McGinn est tout seul dans la surface avec Schmeichel, il ne pourra pas le sauver de toute façon.

LIRE LA SUITE: Leicester en tête de file pour l’ailier brésilien une fois évalué à 70 millions d’euros