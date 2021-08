Rodgers déplore des erreurs coûteuses ; réagit au rouge Perez dans la défaite de Leicester

Brendan Rodgers a admis que son équipe avait fait “trop ​​d’erreurs” alors que Leicester, à 10, a été battu 4-1 par West Ham au stade de Londres lundi soir.

Les deux buts tardifs de Michail Antonio ont inscrit l’attaquant dans le livre des records des Hammers. Sa première fois, il l’a vu dépasser Paolo Di Canio en tant que meilleur buteur de West Ham en Premier League, et il a célébré de manière hilarante en embrassant une découpe de carton grandeur nature de lui-même.

Quelques instants plus tard, il lui manquait un demi-siècle de buts dans l’élite alors que West Ham maintenait son bon début de saison.

Les Hammers ont mené grâce aux buts de Pablo Fornals et de Said Benrahma, de part et d’autre d’un carton rouge pour Leicester Ayoze Perez.

Youri Tielemans en a ramené un pour les 10 hommes, mais Antonio a volé la vedette avec ses exploits tardifs.

S’exprimant après le match, Rodgers a déclaré à Sky Sports: “Nous avons bien commencé le match et nous avions l’air de pouvoir les blesser. Nous avons fait trop d’erreurs. Crédit aux joueurs, ils ont continué. Il n’y a aucun doute sur la mentalité ou l’esprit.

“Nous sommes arrivés à 2-1 et étions prêts à faire des remplacements et à attaquer le match – mais ensuite ils ont marqué le troisième but [before they came on]. Nous cherchions à aller au 4-3-2 et à faire monter le joueur supplémentaire là-haut.

«À la fin, Michail marque quelques grands buts et termine le match.

« Nous n’étions pas à notre meilleur niveau ce soir, nous devions aller plus vite, en prenant trop de touches.

« Nous avons continué à nous battre. À la mi-temps, nous avons dit que c’était une chance de montrer notre esprit.

Perez n’a pas de chance de voir rouge

Sur le carton rouge d’Ayoze Perez : « Si vous regardez isolément le contact, ça n’a pas l’air bien. Mais si vous regardez en arrière, il y a une faute sur lui, il se fait couper.

« S’il tombe, il obtient un coup franc. Parce qu’il est coupé, il s’étire et fait le tacle. Ça n’a pas l’air super au ralenti.

« Quand Michel [Oliver] va à l’écran devant 60 000 personnes, ça va être donné.

