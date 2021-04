Rodgers et Hasenhuttl s’affrontent en demi-finale de la FA Cup

Leicester et Southampton s’affrontent à Wembley ce dimanche en quarts de finale de la FA Cup.

Les deux équipes ont très bien réussi pour atteindre les quatre derniers du tournoi historique et seront déterminées à aller jusqu’au bout et à réclamer l’argenterie cette saison.

Leicester et Southampton s’affrontent à Wembley en FA Cup ce week-end

Leicester a battu Manchester United au dernier tour tandis que Southampton a battu Bournemouth pour établir ce match nul.

Les Foxes ont battu les Saints 2-0 en Premier League plus tôt cette saison et les ont tristement écrasés 9-0 la saison dernière.

Les hommes de Brendan Rodgers ont connu des difficultés ces dernières semaines et ne voudront pas que leur bonne campagne s’éteigne.

Southampton, quant à lui, est maintenant apparemment en sécurité dans la ligue et peut se concentrer pleinement sur l’extension de sa course de coupe.

Leicester a un bon bilan récent contre Southampton et les a battus 9-0 la saison dernière Leicester v Southampton: Actualités de l’équipe

Le trio de Leicester Hamza Choudhury, James Maddison et Ayoze Perez sont tous revenus dans le giron de la première équipe.

Les trois joueurs ont raté la défaite du club face à West Ham dimanche dernier après avoir enfreint les protocoles de Covid-19, mais devraient revenir.

Les renards seront toujours sans absents à long terme, James Justin et Harvey Barnes, mais n’auront plus de problèmes à affronter.

Oriol Romeu reste le seul problème de blessure de Southampton avec un problème de cheville.

Sinon, les Saints ont une équipe parfaitement en forme.

Leicester v Southampton: Qu’est-ce qui a été dit?

Ce sera la première demi-finale de la FA Cup de Leicester en 39 ans et Brendan Rodgers a souligné l’importance de garder son calme.

Le patron des Foxes a déclaré: «Dans ces moments-là, cette capacité à avoir cette maîtrise de soi est très importante.

«Quand ça compte le plus, c’est quand on est sous pression.

«Nous voulons entrer en finale et nous ne pouvons le faire qu’avec de bonnes performances. Si vous y réfléchissez trop ou devenez nerveux, cela peut vous immobiliser.

«Vous restez calme, donnez de la clarté à l’équipe, puis arrivez et cherchez à jouer votre jeu.

«Nous ne pouvons pas contrôler ce que Southampton apporte, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons.»

Brendan Rodgers pour Tottenham? Troy Deeney pense que le patron de Leicester pourrait se retrouver un jour dans le nord de Londres Leicester v Southampton: Statistiques et faits du match Southampton a remporté ses deux dernières rencontres de FA Cup avec Leicester, les battant 1-0 en janvier 2006 et 2-0 en janvier 2008. ont battu Southampton 2-0 en Premier League plus tôt cette saison – ils n’ont pas battu les Saints deux fois dans la même saison depuis la campagne de championnat 2011-12.C’est la huitième demi-finale de la FA Cup de Leicester (W4 L3), et la première depuis 1982 quand ils ont perdu 2-0 contre les vainqueurs éventuels Tottenham Hotspur.Avant remporté deux de leurs trois premières demi-finales de la FA Cup entre 1898 et 1902, Southampton n’a progressé que de deux de ses neuf matchs suivants (1976 et 2003). ont perdu leurs trois matches au nouveau stade de Wembley, avec leur dernière victoire à Wembley lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2000 contre Tranmere (2-1) .Southampton n’a pas encore concédé de but en FA Cup cette saison – ils pourraient devenir la première équipe à atteindre la finale de la compétition sans concéder depuis qu’Everton l’a fait en 1965-66.Depuis sa victoire en finale du Trophée de la Ligue de football en 2010, Southampton a perdu chacun de ses quatre derniers matchs au stade de Wembley, y compris une défaite en demi-finale de la FA Cup face à Chelsea en Jamie Vardy a marqué lors de ses trois apparitions au stade de Wembley pour Leicester, l’attaquant étant responsable de quatre des six buts des Foxes marqués au sol depuis sa réouverture.Depuis le début de la saison 2015-16, Kelechi de Leicester Iheanacho a marqué plus de buts en FA Cup que tout autre joueur (13), le Nigérian marquant en moyenne une fois toutes les 78 minutes dans la compétition.Nathan Redmond de Outhampton a été impliqué dans sept buts lors de ses six dernières apparitions en FA Cup, marquant cinq et aidant. deux.