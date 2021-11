Rodgers explique comment Leicester réagira à une concentration accrue sur l’homme vedette

Brendan Rodgers sait que le Spartak Moscou surveillera de plus près Patson Daka lorsqu’il affrontera à nouveau Leicester City en Ligue Europa jeudi.

Daka a marqué les quatre buts de Leicester lors d’une victoire 4-3 dans le match de groupe inverse en Russie. Deux semaines plus tard, les deux équipes se retrouveront lors de la quatrième journée. Ni l’un ni l’autre ne sont actuellement qualifiés dans leur groupe, ce sera donc un gros match.

Il serait certainement bénéfique pour Leicester que Daka puisse reproduire son impact du match précédent – ​​même si demander à nouveau quatre buts serait déraisonnable. En fait, il n’a pas trouvé le chemin des filets dans leurs trois matchs depuis.

Rodgers pense qu’il sera un atout pour Leicester, qu’il marque ou non, mais sait que le Spartak essaiera de mieux le gérer.

« Quand vous avez une performance individuelle spéciale comme celle-là, cela rend l’opposition plus consciente », a-t-il déclaré.

« Il s’agit de l’équipe. Les buts de Patson sont venus de bons moments de jeu, le milieu de terrain jouant de bons ballons, Kels [Kelechi Iheanacho] faire une course.

«C’est tout dans l’équipe pour créer les opportunités, mais ensuite il s’agit de lui de finir et c’est ce qu’il a fait magnifiquement.

« S’il commence, nous aimerions qu’il marque quatre autres buts. S’il contribue comme il l’a fait sans ballon, je serai heureux.

Rodgers ne sous-estime pas l’importance de l’affrontement avec l’équipe actuellement en bas du groupe.

Il pense que le Spartak sera à nouveau un adversaire difficile et que les joueurs n’auront besoin d’aucune motivation pour concourir.

« C’est un match très important pour nous, a-t-il expliqué. «Nous nous sommes mis en position avec deux matchs à domicile.

« Nous savons que ce sera un match difficile. Nous devrons travailler très dur. Si nous pouvons minimiser nos erreurs et jouer notre jeu, nous savons que nous pouvons bien faire. Nous voulons nous mettre dans une meilleure position au classement.

« L’importance du résultat est claire. Le processus est ce dont nous avons convaincu les joueurs au cours des derniers jours.

« Sans ballon, il s’agit de minimiser les erreurs. Avec le ballon, il s’agit de jouer avec la liberté. En regardant le tableau, vous pouvez voir l’importance pour tout le monde.

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre transfert gratuit 2022 XI

A mi-parcours du Groupe C, le Legia Varsovie est en tête avec six points, Naples et Leicester en ont quatre et le Spartak trois.

Les vainqueurs de groupe passeront automatiquement en huitièmes de finale, tandis que les deuxièmes devront participer à un barrage pour avoir le droit d’y accéder.

Rodgers insiste sur le fait que l’objectif est de gagner le groupe, mais tout type de qualification conviendra.

« Nous adorerions gagner le groupe. C’est ce que nous avons mis en place dans le groupe », a-t-il déclaré. « Et si vous faites cela, vous n’aurez pas à jouer avant mars.

« Mais l’objectif est la qualification et si nous devons jouer les deux matchs en février, qu’il en soit ainsi. »

Rodgers fournit des mises à jour sur la disponibilité de Leicester

Leicester n’a pas d’équipe complète disponible pour le match, pour diverses raisons. Il espère cependant récupérer certains de ses joueurs dans les prochains jours.

Par exemple, l’arrière Ricardo est proche d’un retour.

« S’il n’est pas prêt pour demain, il devrait être prêt pour le week-end », a-t-il confirmé. «Nous avons quelques joueurs qui ont le virus de la maladie qui circule. Nous devrons évaluer cela, mais s’ils ne peuvent pas le faire, ils devraient être ok pour le week-end.

Identifiant quels joueurs ont été touchés, Rodgers a déclaré : « Harvey Barnes, James Maddison et James Justin, qui n’auraient pas été disponibles. Ils sont en panne depuis quelques jours.

« Ils arrivent maintenant. S’ils sont de retour demain, ils devraient pouvoir jouer le week-end.

Un homme qui est disponible pour Leicester est Ayoze Perez, mais Marc Albrighton devra attendre son retour à l’action.

«Ayo est dans l’équipe. Il va bien après son bug », a confirmé Rodgers. « Marc est encore dans quelques semaines. »

LIRE LA SUITE: Klopp « choisit » le dangereux attaquant de Leicester pour éliminer progressivement les trois attaquants de Liverpool