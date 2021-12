Rodgers explique le camouflet de Vardy et fait l’éloge du rapatrié « impressionnant » Tielemans

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a expliqué pourquoi Jamie Vardy n’avait pas participé à la victoire 4-0 contre Newcastle.

Les Foxes cherchaient à rebondir après leur défaite en Ligue Europa contre Napoli en milieu de semaine, qui les a vus se retirer de la compétition. Ils l’ont fait avec style, balayant les Magpies avec une relative facilité.

James Maddison était au cœur de tout cela, remportant le penalty de Leicester à la 38e minute. Il a été renversé par la jambe arrière de Jamaal Lascelles, bien que la cause du contact soit discutable.

Youri Tielemans a envoyé le coup de pied avec confiance pour envoyer la foule à domicile sauvage.

Le remplaçant de Vardy à l’avant, Patson Daka, s’est inscrit sur la feuille de match en deuxième mi-temps. Le ballon traversant intelligent de Maddison a permis à Harvey Barnes de battre le piège du hors-jeu de Newcastle, ce qui a conduit à une finition facile pour Daka.

Maddison a ensuite créé le deuxième du match pour Tielemans avant d’inscrire son propre but à cinq minutes de la fin. L’international anglais a balayé le coin le plus éloigné du pied gauche.

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports, Rodgers a déclaré (via BBC Sport): « Pour garder une cage inviolée contre des joueurs très dangereux, je suis très heureux.

« C’est très important et c’est typique de cette équipe. L’esprit d’équipe est génial et ils sont altruistes. Le premier but est brillant au niveau de notre pressing qui mène au penalty. Les autres sont de très bons objectifs d’équipe. Une fois que nous avons marqué notre deuxième but, les joueurs ont pris confiance et ont joué à un bon niveau.

En l’absence de Vardy, Rodgers a poursuivi : « Nous avons un attaquant incroyable en Jamie Vardy, mais il est humain, nous devons donc nous occuper de lui. Patson Daka est très important pour nous. C’est un grand buteur et il l’a montré.

Le manager a ensuite félicité la star belge Tielemans, qui est récemment revenue d’un problème au mollet. « [His] jeu complet… pour revenir, jouer jeudi et aujourd’hui a montré sa qualité. Il était très impressionnant.

« Lorsque vous sortez d’un résultat décevant au cours de la semaine, cela a été un énorme défi. Mais nous avons toujours essayé de développer une culture qui soutient les joueurs et donne une chance aux autres. Nous avons découvert cette mobilité. Je suis ravi que les joueurs obtiennent une cage inviolée et marquent quatre buts.

« On ne peut pas tant parler de la [table]. Nous avons montré au cours des deux dernières années que nous avons un jeu qui peut poser problème aux gros calibres. Pour être huitième maintenant avec tout ce que nous avons traversé et avec le football européen, je suis très fier des joueurs. Il y a encore beaucoup à améliorer, nous devons juste surmonter cette période maintenant. »

Maddison fait écho à Rodgers avec le verdict de Tielemans

Le buteur Maddison a ajouté : « Quand vous êtes en Europe, vous affrontez des équipes qui ont une semaine entière pour se préparer. Nous sommes rentrés jeudi soir, pour dormir à 4h du matin puis revenir ici donc c’est dur de rebondir sur des jambes fatiguées, surtout avec une équipe touchée par le Covid.

« C’est de cela qu’il s’agit. La chose la plus agréable après avoir obtenu une passe décisive, un but et un penalty est la cage inviolée. Nous en avons beaucoup parlé. Regarder le tableau de bord à la fin et voir un zéro à côté de l’adversaire est un bon sentiment.

« J’ai été victime d’une faute dans la surface. Je voulais être honnête, mais Youri est de retour et il est bon aux tirs au but. C’est un joueur de haut niveau et un international belge. Il nous a beaucoup manqué. C’est un joueur de haut niveau et c’est génial de le retrouver. Il aide les gens comme moi à faire des choses en haut du terrain.

« C’est un coureur brillant et volontaire, très humble et altruiste. Vous pouvez dire à quel point il est humble et heureux. Il est très altruiste comme Jamie Vardy. Ce sont deux buteurs naturels si brillants à avoir dans l’équipe.

