Rodgers lance 4 passes de touché, les Packers battent les Bears 45-30

Aaron Rodgers a lancé pour 341 verges et quatre touchés pour poursuivre sa maîtrise de la plus ancienne rivalité de la NFL alors que les Packers de Green Bay ont battu les Bears de Chicago 45-30 dimanche soir.

Les Packers ont marqué les 24 premiers points de la seconde mi-temps pour effacer un déficit de 27-21 à la mi-temps.

Green Bay (10-3) a pris une avance de quatre matchs sur les Vikings du Minnesota dans la NFC Nord et s’est rapproché de son troisième titre de division consécutif. Chicago (4-9) a perdu sept des huit.

Aaron Rodgers des Green Bay Packers prend une photo pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago le dimanche 12 décembre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Morry Gash)

Rodgers est allé 29 sur 37, lançant deux passes de touché à Davante Adams et une à Allen Lazard et Aaron Jones. Rodgers a 61 passes de touché en carrière contre les Bears, le plus de tous les temps contre Chicago et une de plus que son prédécesseur, Brett Favre.

Les Packers ont une fiche de 23-5 contre les Bears dans les matchs que Rodgers avait commencés. Rodgers a crié: « Je te possède toujours! » à la foule de Soldier Field après son touché au quatrième quart lors d’une victoire 24-14 le 17 octobre.

Chicago a tenté de se venger dimanche et a mené après un deuxième quart-temps fou avec 45 points combinés.

Mais les Bears n’ont pas pu continuer.

Justin Fields de Chicago a inscrit 18 sur 33 pour 224 verges avec deux passes de touché, mais il a également lancé deux interceptions et perdu un échappé. Jakeem Grant a marqué deux fois, dont un retour de botté de dégagement de 97 verges.

Jones a marqué une paire de touchés à moins d’une minute d’intervalle pour donner l’avantage aux Packers pour de bon.

Il a couronné l’entraînement d’ouverture de la seconde moitié avec une course de 3 verges qui a donné à Green Bay une avance de 28-27. Lors de la prochaine série des Bears, Preston Smith a limogé Justin Fields et a forcé un échappé que Rashan Gary a récupéré sur la ligne des 23 verges de Chicago.

Lors du jeu suivant, Jones a capté une passe de Rodgers vers le 13 et a couru dans le coin gauche de la zone des buts pour porter le score à 35-27.

Les Bears ont pris une avance de 10-0 au cours des 20 premières minutes alors que Grant a établi un placement avec un retour de botté de dégagement de 34 verges, puis a capté une passe retournée dans le champ arrière et l’a transformé en un touché de 46 verges.

Le score a vraiment augmenté après cela.

Les équipes se sont combinées pour marquer cinq touchés en l’espace de 5:18 alors que l’avance a changé de mains deux fois.

Green Bay a marqué sur une passe de 2 verges de Rodgers à Lazard sur un quatrième et but, un retour d’interception de 55 verges de Rasul Douglas et une frappe de 38 verges de Rodgers à Adams.

Davante Adams des Green Bay Packers célèbre son touché avec Marquez Valdes-Scantling et Allen Lazard (13) au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago le dimanche 12 décembre 2021, à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Matt Ludtke)

Les touchés de Chicago sont intervenus sur 56 verges de Fields à Damiere Byrd et sur le retour de botté de dégagement de Grant.

Douglas a rejoint le Temple de la renommée Herb Adderley en tant que seuls Packers à marquer sur les retours d’interception lors de matchs consécutifs. Le retour de botté de dégagement de Grant a été le plus long pour un joueur des Bears depuis au moins 1960, ce qui remonte aussi loin que les données de l’équipe sur cette statistique.

Le placement de 44 verges de Cairo Santos a clôturé la première mi-temps et donné l’avance aux Bears 27-21. C’était la quatrième fois depuis 1991 que des équipes se réunissaient pour marquer au moins 45 points en un quart.

BLESSÉES

Ours : Le lieutenant Jason Peters s’est blessé à la cheville au premier quart. … Le CB Xavier Crawford est parti se faire évaluer pour une commotion cérébrale. … S DeAndre Houston-Carson est allé aux vestiaires au troisième quart avec une blessure au bras. … DL Khyiris Tonga s’est blessé à l’épaule. … LB Roquan Smith s’est blessé aux ischio-jambiers en seconde période. … Le DL Akiem Hicks (cheville) a raté un quatrième match consécutif.

Packers : RT Billy Turner s’est blessé au genou au deuxième quart et n’est pas revenu. … WR Malik Taylor a eu une blessure abdominale. … WR Equanimeous St. Brown est parti se faire évaluer pour une commotion cérébrale. … TE Dominique Dafney s’est blessé à la cheville.

TAGLIABUE HONORÉ

L’ancien commissaire de la NFL, Paul Tagliabue, a été honoré lors d’une cérémonie à la mi-temps reconnaissant son intronisation au Temple de la renommée du football professionnel.

Ours : hôte du Minnesota le 20 décembre.

Packers : À Baltimore le dimanche.