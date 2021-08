Rodgers nomme la seule chose qui peut empêcher la star de Leicester de devenir l’une des meilleures

Harvey Barnes peut devenir l’un des meilleurs joueurs du pays tant qu’il ne se blesse pas, selon le manager de Leicester, Brendan Rodgers.

Barnes a signé un nouveau contrat de quatre ans avec son club d’enfance jeudi après une superbe campagne 2020-21 au cours de laquelle il a marqué 13 fois dans toutes les compétitions et a fait ses débuts en Angleterre avant qu’une blessure au genou n’interrompe sa saison. Et Rodgers pense qu’il y a plus à venir du “humble” joueur de 23 ans, qui est au club depuis l’âge de huit ans.

“Il a évidemment eu un soutien formidable de ses parents et du club et tous deux ont toujours cherché à développer son talent”, a déclaré Rodgers avant le match de Premier League de lundi à West Ham.

«Je crois qu’il va devenir un joueur vraiment, vraiment top au cours des prochaines années.

«Quand je suis arrivé, vous pouviez voir le talent, mais il avait besoin de marquer plus de buts et semaine après semaine, il a commencé à le faire.

«Malheureusement, il nous a beaucoup manqué à la fin de la saison dernière, mais il est de retour, il est en meilleure forme et au cours des prochaines années, il va devenir l’un des meilleurs talents du pays.

«Je pense que la seule chose qui l’arrêtera sera la disponibilité. S’il peut rester sans blessure, ayez un peu de chance, vous pouvez simplement voir son jeu se mettre en place.

«Il a cette faim et gagne en confiance tout le temps. Ce qui est génial avec Harvey, c’est que c’est un garçon très humble, il ne s’emballe pas. Il arrive avec une attitude merveilleuse.

«Je suis absolument ravi qu’il ait démissionné, je pense qu’il s’amuse ici. C’est un garçon vraiment intelligent, très coachable, et il a soif d’être le meilleur joueur possible et c’est le type de joueur et de personne avec qui vous voulez travailler.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Rodgers fait l’éloge de Vardy

Rodgers a également fait l’éloge de l’attaquant vétéran Jamie Vardy après que le joueur de 34 ans a marqué le vainqueur contre les Wolves le jour de l’ouverture de la saison.

“C’est un joueur brillant”, a ajouté Rodgers. « Il avait fière allure en pré-saison, il est entré dans le match la semaine dernière et sa course, sa pénétration, son pressing – tout ce qui est bien chez Jamie était là.

“Et cet opportunisme, la façon dont il le lit, traverse le poste et obtient cette touche et cette finition était sensationnel, alors j’espère que beaucoup d’autres buts au cours de la saison.”

Leicester reste sans Wesley Fofana, Jonny Evans et Ryan Bertrand pour leur déplacement dans la capitale.

Fofana a subi une fracture du péroné lors d’un récent match amical contre Villarreal, tandis qu’Evans se remet toujours d’un problème de pied alors qu’il vise un retour après la pause internationale du mois prochain.

Bertrand est exclu après avoir été testé positif au Covid-19 avant le match contre les Wolves, mais Timothy Castagne est disponible suite à une blessure à l’œil.

LIRE LA SUITE: Newcastle pousse pour l’homme de Leicester, mais le transfert dépend des sorties initiales