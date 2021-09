Rodgers nomme la seule façon dont l’avenir incertain de la star de Leicester peut devenir un problème

Brendan Rodgers a déclaré qu’il n’y avait “pas de drame” concernant l’avenir de Youri Tielemans après que le milieu de terrain de Leicester a suscité des doutes dans une interview.

Tielemans a déclaré qu’il gardait ses options ouvertes dans une interview cette semaine au sujet d’un nouveau contrat. Son contrat actuel court jusqu’en 2023, ce qui pourrait mettre Leicester dans une position risquée l’été prochain s’il ne renouvelle pas. Et en tant que joueur arrivé en tant que signataire du record du club après avoir été admiré par des puissances plus traditionnelles, les discussions sur une sortie l’ont suivi.

Mais Rodgers a mis cela au fond de son esprit, insistant sur le fait qu’il voit toujours l’engagement de l’homme de 35 millions de livres sterling.

Il a déclaré: «Il n’y a pas de drame avec ça. C’est juste la réalité de la situation.

« Cela ne devient un problème pour moi que s’il y a un manque d’engagement ou s’il n’y a pas la même intensité mais ça n’a jamais été le cas avec Youri.

« C’est naturel, c’est un joueur très talentueux qui est en discussion avec le club et on verra où ça nous mènera.

«Je n’ai aucune idée (pourquoi ça traîne), je me concentre sur le football et je m’assure qu’il est le meilleur joueur possible, en lui offrant le soutien, l’environnement et la culture nécessaires.

“C’est un professionnel de haut niveau et c’est un plaisir de travailler avec lui et pendant qu’il est ici – aussi longtemps que ce soit – il donnera toujours et je donnerai toujours le meilleur pour son développement.”

Rodgers s’exprimait avant le match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue Europa contre Naples, qui aura lieu jeudi.

L’objectif pour eux cette saison est d’améliorer la performance de la saison dernière, lorsqu’ils avaient atteint les huitièmes de finale.

C’est un sentiment que Kasper Schmeichel ressent fortement, le capitaine du club avide de plus de succès après les triomphes de la FA Cup et du Community Shield au cours de l’été.

Schmeichel a déclaré : « Nous sommes dans une très bonne position, nous avons eu beaucoup de succès récents, mais cela signifie que vous avez un choix à faire. Êtes-vous satisfait de cela ou voulez-vous progresser et passer à autre chose?

« C’est ce que ce club veut faire. Le club continue de le montrer dans l’adossement du terrain d’entraînement, l’agrandissement du stade et le marché des transferts.

« Le club cherche toujours à s’améliorer. C’est la chose la plus importante pour moi, quand vous êtes dans une organisation qui a eu du succès, la faim est toujours là.

« Vous ne pouvez pas devenir complaisant et timide. C’est à ce moment-là que vous enlevez le pied de l’accélérateur. Nous devons toujours chercher la suite. Nous ne pouvons utiliser le passé pour rien, ce passé est fait.

« Nous pouvons encore franchir de nombreuses étapes, nous cherchons à nous améliorer chaque jour et cette saison est une autre opportunité. »

Schmeichel ne se concentre pas sur les autres

Napoli s’avérera être un premier adversaire coriace pour Leicester, qui devrait néanmoins imaginer ses chances de progresser dans le groupe d’une manière ou d’une autre.

S’ils terminent premiers, ils iront directement en huitièmes de finale. En revanche, s’ils arrivent deuxièmes, ils affronteront l’une des équipes troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions en barrage pour atteindre ce tour suivant.

Mais Schmeichel n’est pas sûr que quiconque soit classé parmi les favoris tandis que l’identité des équipes qui pourraient tomber dans la compétition reste floue.

En tant que tel, il souhaite que Leicester se concentre sur son propre jeu.

Schmeichel a ajouté : « Cela n’a jamais été notre approche de regarder les autres, nous nous regardons plus que tout. Quand je regarde notre dressing, j’ai toutes les raisons d’être extrêmement confiant.

« Il y a des équipes de haut niveau dans cette compétition et d’autres venant de la Ligue des champions. Vous ne pouvez pas toujours le dire parce que vous ne savez pas qui va participer à la compétition.

LIRE LA SUITE: L’agent suggère que l’attaquant de Leicester pourrait quitter le club gratuitement