Rodgers nomme une déception prise par Leicester après la défaite d’Aston Villa

Brendan Rodgers a révélé qu’il n’avait eu qu’un seul problème avec Leicester City dans la première moitié de leur défaite contre Aston Villa – jusqu’à ce qu’une « grande déception » fasse s’effondrer les choses après la pause.

Leicester a pris l’avantage contre Villa lorsque Harvey Barnes a marqué à la 14e minute. Mais Villa a riposté trois minutes plus tard avec la dernière touche d’Ezri Konsa. Le défenseur a marqué à nouveau de la tête en seconde période pour s’assurer que Leicester n’a pris aucun point à Villa Park.

Cela a mis fin à une série de trois matchs sans défaite dans toutes les compétitions pour une équipe de Leicester qui n’a pas été aussi cohérente qu’elle l’aurait espéré jusqu’à présent cette saison.

Le patron de Villa Steven Gerrard, qui jouait sous Rodgers à Liverpool, observé comment sa propre équipe s’est beaucoup mieux comportée en seconde mi-temps qu’en première.

Et Rodgers a remarqué le schéma inverse de son côté, admettant à quel point il était déçu de leur affichage après la pause.

Rodgers a déclaré à Match of the Day : « J’étais vraiment satisfait de la première mi-temps, mis à part le but que nous avons encaissé. Nous avons dominé le jeu, nous sommes entrés dans de très bonnes zones, une partie de notre jeu était vraiment incisive.

«Mon seul problème à la mi-temps était la transition défensive. Quand le ballon était mort, on coupait et ça permettait trois ou quatre contre-attaques. Mais à part ça, nous étions en bonne position.

« En deuxième mi-temps, nous n’y sommes pas allés. Nous avons commencé lentement et avons concédé le but de la tête et tout d’un coup, vous devez à nouveau poursuivre le match. C’est la grande déception.

Schmeichel reflète l’évaluation de Brendan Rodgers

Après leur 15e match de Premier League de la saison, Leicester est 11e du classement. Ce n’est pas là où ils s’attendaient à être après avoir terminé cinquième à chacune des deux dernières saisons.

Le capitaine et gardien de but Kasper Schmeichel a fait écho au point de vue de Rodgers selon lequel leur performance en première mi-temps était suffisamment bonne pour leur avoir valu une avance plus importante que ce qu’ils avaient réussi.

Cependant, il est conscient des problèmes auxquels ils sont confrontés alors qu’ils cherchent à redresser la situation.

Il a déclaré à Match of the Day : « Nous avons créé suffisamment pour gagner le match. Nous aurions dû avoir au moins un but d’avance à la mi-temps. Leur gardien a ensuite réalisé un très bel arrêt en seconde période.

« Nous avons concédé sur un autre coup franc. Nous continuons à travailler là-dessus.

« Pour le moment, nous ne marquons pas assez et nous concédons. C’est une recette pour une mauvaise course. Nous ne sommes pas là où nous voulons être.

