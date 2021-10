Rodgers, Pochettino et Conte émergent comme favoris pour le travail des Red Devils, Zidane 12/1, Ronaldo 40/1

Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino et Antonio Conte sont les favoris pour devenir le prochain patron de Manchester United, selon Betfair.

Il y a quelques candidats pour l’énorme rôle de Premier League, dont Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.

Conte, Rodgers et Pochettino parmi les favoris pour le rôle de United, selon Betfair

Ole Gunnar Solskjaer est sous pression avec trois matchs consécutifs sans victoire en championnat après sa défaite 4-2 contre Leicester City samedi.

Son temps pourrait toucher à sa fin alors que le patron de United et ses chances d’être limogé ont été réduits lorsque les Foxes ont marqué deux buts en retard pour sceller la victoire.

Brendan Rodgers est rapidement devenu le favori pour jouer le rôle à Old Trafford.

Cependant, lorsque Rodgers est devenu le principal candidat au poste de Newcastle la semaine dernière, il a rapidement nié toute chance de déménager à Tyneside.

On lui a demandé si son rôle à Leicester était sa seule préoccupation, il a répondu : « Cent pour cent. J’ai un contrat jusqu’en 2025, j’adore être ici.

« Je suis très chanceux. J’ai un excellent directeur général et un directeur du football avec qui j’ai une relation étroite et un groupe de joueurs avec qui j’aime vraiment beaucoup travailler.

Man United prochain manager

Cotes de Betfair

Brendan Rodgers – 2/1 Mauricio Pochettino – 7/2 Antonio Conte – 5/1 Zinedine Zidane – 12/1 Gareth Southgate – 16/1 Julian Nagelsmann – 16/1 Massimiliano Allegri – 20/1 Ralf Rangnick – 20/1 Thomas Tuchel – 25/1 Rafa Benitez – 25/1 Michael Carrick – 25/1 Cristiano Ronaldo – 40/1

Le retour de Cristiano Ronaldo chez les Diables rouges après une décennie d’absence a également suscité des questions sur un éventuel passage à un poste de direction.

La star portugaise a déjà été vue sur les lignes de touche de Man United et est un énorme 40/1 pour être le prochain homme en charge.

getty

Ronaldo ordonnant à ses coéquipiers portugais en finale de l’Euro 2016

Si Solskjaer devait partir, Rodgers mène le marché à 2/1 juste devant le patron du PSG Mauricio Pochettino à 7/2.

Les deux prochains managers à privilégier pour prendre les rênes du Theatre of Dreams sont l’ancien patron de l’Italie et de Chelsea, Antonio Conte (5/1) et le manager du Real Madrid et légende de la France, Zinedine Zidane (12/1).

