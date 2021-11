Rodgers préoccupé par l’échec familier de Leicester après l’impasse du Spartak

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, était satisfait de la performance de son équipe, mais a relevé un défaut fondamental dans leur jeu qui leur a coûté la victoire.

Les Foxes occupent la troisième place du groupe C de la Ligue Europa après un match nul 1-1 contre le Spartak Moscou au King Power Stadium. Ils ont pris cinq points sur une victoire et deux nuls et affrontent le Legia Varsovie et Napoli. Les East Midlanders auraient pu faire avec les trois points sur leur propre patch.

Mais ils ont dû se contenter d’un après que l’ancien ailier de Chelsea Victor Moses se soit dirigé sans marque contre le cours du jeu à la 51e minute. Daniel Amartey a égalisé sept minutes plus tard et il n’y avait plus de buts, laissant Rodgers frustré.

« En termes de performances, nous avons bien joué dans le jeu », a-t-il déclaré à BT Sport. « Je n’ai pas autant encaissé, mais le but que nous avons concédé était vraiment médiocre de notre point de vue. »

Jamie Vardy a raté un penalty à la 75e minute pour irriter davantage Rodgers. Et l’ancien patron de Liverpool a estimé que ses accusations avaient commis une erreur commune pour permettre à l’opposition d’entrer dans le match.

« Nous n’avons pas suivi les courses dans la boîte et quelque chose que nous avons vu auparavant », a-t-il ajouté. « Dans l’ensemble, les joueurs ont bien joué, se sont créés beaucoup d’occasions et nous avons raté le penalty. Nous n’avons jamais eu l’instinct de tueur dans la surface pour saisir les opportunités.

« Ce n’est pas facile quand il y a 11 joueurs assis, nous avons travaillé le ballon dans une bonne zone mais nous n’avons tout simplement pas pu trouver le ballon final. »

Rodgers fait la loi

Leicester a eu du mal avec la cohérence en Premier League ce trimestre. Ils n’ont remporté que quatre des 10 matchs pour se classer 11e au classement.

Il y a un sentiment qu’ils sont sous-performants, avec une capacité à épater la plupart des équipes de leur journée. Mais Rodgers pense que vous devez gagner le droit de jouer à un football attrayant en faisant bien les choses.

«Pour moi, c’est simple. Il s’agit de courir, il faut courir », a-t-il poursuivi. «Nous concédons contre Arsenal alors que nous n’avons pas suivi la course.

« Vous devez faire les choses sales et si vous ne courez pas, cela vous complique la tâche. »

Et le joueur de 48 ans a nommé deux joueurs qui sont la clé de la fortune du club.

« Le retour de Wilfred Ndidi nous aidera », a-t-il déclaré. « Boubakary Soumaré n’est pas un buteur naturel, il n’obtiendra pas 10-15 par saison mais c’est un joueur de continuité et une présence physique.

« Il a travaillé dur et s’adapte pour jouer à notre manière. »

