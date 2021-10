Rodgers réitère la position de Leicester après les liens de Newcastle et la revendication de Bruce

Brendan Rodgers a confirmé qu’il n’avait aucun intérêt à quitter Leicester City pour le poste de manager de Newcastle United et a partagé sa sympathie pour son actuel titulaire Steve Bruce.

Rodgers s’est récemment révélé être l’une des principales cibles managériales des nouveaux propriétaires de Newcastle s’ils limogeaient Bruce. L’actuel patron des Magpies supervisera leur jeu ce week-end, cela a été confirmé, mais son avenir à long terme reste sérieusement incertain.

Le nouveau groupe de propriétaires espère attirer Rodgers vers le nord-est. Cependant, il est apparu depuis que il ne voudrait pas prendre le travail – et il l’a maintenant dit lui-même.

Interrogé sur son engagement envers Leicester, il a répondu : « À cent pour cent. J’ai un contrat jusqu’en 2025. J’adore être ici.

« Je suis très chanceux. J’ai un excellent directeur général et un directeur du football avec qui j’ai une relation étroite et un groupe de joueurs avec qui j’aime vraiment travailler.

«Nous avons une infrastructure ici qui nous permet de chercher à rivaliser. Donc tant qu’ils ne veulent pas me déplacer, je suis très heureux d’être ici au club.

« J’ai vu tous les rapports qui l’entourent, mais bien sûr, cela n’aide personne, en particulier Newcastle et Steve.

« C’est le genre de semaine que je n’aime pas dans le football moderne.

« Les managers et les entraîneurs travaillent dur pour faire de leur mieux pour nos équipes et ensuite nous avons des spéculations et des commérages qui circulent et cela peut déstabiliser les supporters et peut-être les joueurs, mais cela ne profite à personne du tout.

« Heureusement, je suis dans le jeu depuis assez longtemps maintenant pour me concentrer uniquement sur mon travail et mon rôle, et je suis très heureux de le faire. »

Après s’être éloigné du travail de Bruce, Rodgers a ajouté sa sympathie pour le patron de Newcastle sous pression.

Il a poursuivi: «Je ressens pour Steve.

« Cela nous arrive à tous. Vous êtes mis sous surveillance par les médias et c’est constant. C’est un grand footballeur et il continue son travail.

Rodgers désireux de booster Evans

Le manager des Foxes parlait avant leur affrontement avec Manchester United samedi.

Le match pourrait offrir à Jonny Evans une chance de revenir à l’action – contre son ancien club – après une mise à pied pour blessure.

Rodgers pense que, s’il est disponible, son compatriote nord-irlandais fera une différence majeure.

«Pour chaque demi-centre depuis que je suis ici, (Jonny) a fait d’eux un meilleur joueur.

«Lorsque vous n’avez pas Jonny, il y a un déséquilibre dans la défense parce qu’il est un excellent communicateur. Si vous ne communiquez pas, vous ne vous défendez pas.

« Que ce soit Harry Maguire ou Wes (Morgan) ou Cags (Caglar Soyuncu), il amène leur jeu à un autre niveau. J’espère donc que nous pourrons récupérer Jonny.

L’affrontement avec United lance une partie critique de la saison de Leicester. Ils n’ont pas commencé de la manière attendue d’eux, ils sont donc confrontés à un programme chargé d’ici la prochaine trêve internationale qui pourrait déterminer leurs ambitions pour le reste de la saison.

Rodgers est prêt à relever les multiples défis à venir.

« Vous savez, si vous réussissez, vous allez avoir beaucoup de matchs, donc c’est quelque chose que nous attendons vraiment avec impatience.

« C’est une excellente occasion à partir de demain de revenir à notre niveau, de nous concentrer à nouveau et, espérons-le, de récupérer un ou deux joueurs, puis nous pourrons progresser au fil de la saison. »

