Rodgers resterait-il avec les emballeurs ? Et Alan Yang de « Parcs et loisirs ».

Russillo partage ses réflexions sur les propriétaires de la NFL, leurs motivations et les équipes de relations publiques qui tentent de les rendre sympathiques (0:33) avant de parler avec Albert Breer du MMQB de la victoire des Packers jeudi soir contre les Cardinals, si Aaron Rodgers restera avec les Packers au-delà de la saison 2021-22, les spéculations sur les souhaits de Russell Wilson de quitter les Seahawks, la probabilité que Deshaun Watson soit échangé avant la date limite des échanges du 2 novembre, et plus encore (8h58). Ensuite, Ryen s’entretient avec le scénariste-réalisateur-producteur Alan Yang de ses débuts à Hollywood, travaillant sur NBC’s Parks and Recreation, le fil conducteur d’une saison télévisée de 30 épisodes, Master of None, et plus (42:30). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur les conseils de vie soumises par les auditeurs (1:25:17).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Albert Breer et Alan Yang

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS