Rodgers révèle la manière admirable dont le nouveau garçon de Leicester s’est intégré au club

Brendan Rodgers pense que Patson Daka est prêt à se lancer en Premier League après avoir révélé les mesures prises par l’attaquant pour s’intégrer à Leicester City.

Leicester a battu beaucoup de concurrence pour signer Daka du RB Salzbourg cet été. Ils sont patients avec ses progrès, mais des signes d’excitation commencent à apparaître. Par exemple, il a marqué son premier but en Premier League le week-end dernier, avant d’en marquer quatre en Europa League en milieu de semaine.

L’international zambien vient d’avoir 23 ans et semble avoir un bel avenir devant lui. En lice pour une place avec Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho, il aura hâte de prouver sa valeur à Leicester.

Rodgers a déjà partagé son enthousiasme pour l’attaquant et a continué à le faire avant la visite de Leicester à Brentford dimanche.

« Il sera certainement impliqué », a confirmé Rodgers. «Nous avons essayé de gérer l’équipe et nos attaquants, en gardant Jamie frais pour la Premier League et en l’amenant pour les dernières étapes de l’Europe. Kelechi est un interprète constant maintenant.

« Patson, nous voulions lui laisser du temps. Il a eu une semaine incroyable ; c’était une réussite individuelle incroyable. Nous sommes dans une excellente position dans cette partie du domaine, quelle que soit la façon dont nous voulons le travailler. »

Daka a un bon coéquipier dont il peut apprendre sous la forme de Vardy, mais Rodgers a révélé qu’il s’était immergé dans le club de diverses manières.

« Ses points forts sont ce que vous avez vu l’autre soir », a poursuivi l’entraîneur. «Il joue à l’épaule, veut courir derrière et c’est un buteur naturel – il a confiance en son pouvoir de marquer.

« Il est dans une excellente position pour apprendre de Jamie. Même sans parler, il apprend de ses mouvements. Son énergie autour de l’endroit.

«Quand il a dû faire sa quarantaine, le club a été formidable pour lui offrir des télés, des Playstations, mais il ne voulait rien, il voulait juste des livres pour en savoir plus sur Leicester. Son jeu va s’améliorer. Il a la capacité de flairer un but.

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?

Rodgers fournit des mises à jour sur les blessures de Leicester

Leicester n’emmènera pas une équipe complète à Brentford dimanche en raison de problèmes de blessures restants.

Rodgers a révélé où en étaient certains de ses absents en termes de chemin vers la guérison.

« [Marc] Albrighton qui a eu un horrible défi sur lui dans le jeu, donc il va probablement être absent deux à trois semaines », a-t-il déclaré.

« [Timothy] Castagne devrait aller bien. On va juste l’accompagner demain.

« Ayoze [Perez] ne se sentait pas bien mais avait l’air bien à l’entraînement aujourd’hui. James Justin commencera à s’entraîner avec le groupe. Wilf [Ndidi] n’est pas très loin, mais nous attendons avec impatience la prochaine trêve internationale.

Quelqu’un qui a travaillé pour retrouver un rythme pour Leicester est Jonny Evans. Le défenseur était blessé en début de saison.

Mais Rodgers a fourni une mise à jour positive concernant le défenseur central, qui a fait cinq apparitions jusqu’à présent ce trimestre.

« Il se débrouille et se débrouille très bien. Il avait un peu de douleur vers la fin du match avec le bas du dos. Il a bien récupéré jusqu’à présent et, espérons-le, il sera en forme et disponible.

Le dernier joueur dont la disponibilité a été abordée par Rodgers était le milieu de terrain Youri Tielemans. Le Belge est sorti dans la seconde moitié de la victoire contre le Spartak Moscou en milieu de semaine.

« Il a eu un spasme au bas du dos. Il a l’air bien. Il est en convalescence aujourd’hui avec l’équipe médicale, mais il a l’air bien.

LIRE LA SUITE: Les responsables de Leicester sont ravis que le géant de l’euro « abandonne la course » pour un joueur clé