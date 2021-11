Rodgers révèle un problème clé entravant Leicester après d’énormes éloges de Chelsea

Brendan Rodgers a admis que Leicester City manquait de conviction dès le départ contre les champions d’Europe Chelsea après avoir subi une défaite 3-0.

Au retour de la trêve internationale, Leicester a perdu confortablement face au leader de la ligue Chelsea. Antonio Rudiger et N’Golo Kante ont donné l’avantage aux visiteurs en première mi-temps avant que Christian Pulisic ne complète la victoire en seconde.

Leicester est sans victoire depuis octobre et la différence de confiance a montré. Les dessus de table Chelsea ont montré pourquoi ils ont été si forts ces derniers mois.

Rodgers a inspiré Leicester à relever un défi plus élevé que prévu au cours des deux dernières saisons. Mais le début de la nouvelle campagne, alors que beaucoup pensaient pouvoir maintenir ces niveaux, n’a pas reflété cela.

Le manager a admis qu’il y avait un problème de confiance résultant de la façon dont ils ont laissé Chelsea entrer dans le match.

Il a déclaré à BT Sport : « Nous avons concédé un but décevant pour le corner qui leur a donné confiance. Vous pouvez voir pourquoi ils sont champions d’Europe ; c’est une équipe de haut niveau.

« Ils ont tous les aspects du jeu que vous voudriez : le physique, la technique et l’agressivité.

«Nous manquions de ce peu de conviction pour entrer dans le match et bien sûr, vous perdez 2-0.

«Nous avons dû ressusciter qu’à la mi-temps et en toute justice envers les joueurs, leur attitude, leur esprit, tout allait bien mieux en seconde période.

«Nous avons forcé quelques arrêts de [Edouard] Mendy et moi étions beaucoup plus heureux en seconde période.

Le premier but de Chelsea est intervenu après un corner, laissant à Rodgers une zone sur laquelle ses défenseurs peuvent travailler.

Il a accepté : « Il y a des problèmes que nous pouvons traiter [on zonal marking] qui nous a mis sur le pied arrière. Nous devons mieux défendre les coups de pied arrêtés.

Rodgers a effectué un double changement à la mi-temps, présentant James Maddison et Kelechi Iheanacho.

Il a expliqué: « Nous devions changer l’élan donc Madders et Kelechi nous ont donné un peu plus de physique et de capacité à protéger le ballon. »

Brendan Rodgers prend la responsabilité de Leicester

La prochaine étape pour Leicester est une chance de se remettre sur les rails lorsqu’ils affronteront le Legia Varsovie en Ligue Europa jeudi. Ensuite, leur prochain match de championnat sera à domicile contre Watford de Claudio Ranieri.

Les résultats doivent changer à un moment donné et Rodgers sait qu’il doit renforcer l’état d’esprit de son équipe.

Il a conclu : « L’attitude est incroyable mais la confiance n’est pas là où elle était. C’est mon travail de ramener ça.

« Cela a été difficile pour nous cette saison, mais cette responsabilité commence avec moi, je dois donc trouver une solution pour cela. »

