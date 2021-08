Rodgers salue Leicester « exceptionnel » et décrit son objectif pour la saison

Brendan Rodgers était ravi de la performance de son équipe de Leicester alors qu’ils ont remporté une victoire 1-0 contre les Wolves lors de la première journée de la Premier League.

Les Foxes volaient déjà haut après leur succès au Community Shield contre Manchester City la semaine dernière. Ils ont été accueillis dans un stade King Power complet pour la première fois depuis cela et leur victoire en FA Cup en mai.

Et les fans ont eu droit à une autre victoire grâce à la frappe de Jamie Vardy en première mi-temps.

S’exprimant après le coup de sifflet à temps plein, Rodgers a déclaré à BBC Sport: “Nous avons eu une très bonne pré-saison et aujourd’hui, nous voulions livrer. Nous avons très bien joué la première mi-temps, une partie du football que nous avons joué était exceptionnelle et nous n’avons pas eu trop de problèmes.

«En deuxième mi-temps, nous avons mieux défendu et nous aurions pu rendre le jeu plus confortable. Mais garder sa cage inviolée et jouer à ce niveau était vraiment agréable.

La forme à domicile de Leicester les a laissés tomber la saison dernière et leur a finalement coûté ce qui semblait être une place en Ligue des champions.

Ils ont réussi à récolter 10 points de plus à l’extérieur. Cependant, le retour des supporters pourrait rectifier cela, Rodgers les créditant du résultat d’aujourd’hui.

« Les fans nous ont donné de l’énergie. Vous voyez le lien que les joueurs ont avec le support, et ils nous ont fait franchir la ligne », a-t-il ajouté.

L’Irlandais du Nord a subi des conclusions déchirantes au cours des deux dernières saisons de Premier League, ayant également raté de peu une place en Ligue des champions en 2019/20.

Son objectif semble être d’avoir de la chance pour la troisième fois, même s’il admet que la concurrence est très élevée.

Il a déclaré : « Nous voulons juste faire de notre mieux. Si vous regardez d’autres clubs et ce qu’ils dépensent, nous sommes loin de ce niveau. J’espère juste que nous pourrons continuer à nous développer. Si nous pouvons encore progresser cette année, je serai heureux et nous verrons où cela nous mènera.

Lage confiant malgré la défaite

Pendant ce temps, le nouveau patron des Wolves, Bruno Lage, a exprimé sa foi en son système malgré leur défaite.

Le manager portugais a déclaré : « C’était mon sentiment [that Wolves would equalise in the second half]. Nous avons passé un bon moment et nous avons commencé à contrôler le match. En première mi-temps, nous avons eu une bonne occasion de marquer, puis deux ou trois minutes plus tard, ils ont marqué.

«Mais à la pause, j’ai dit que cela pourrait nous y arriver. Si nous jouions à l’intérieur [Leicester’s half] Ensuite, nous nous créions des occasions, et nous l’avons fait en jouant contre une équipe solide qui venait de remporter un trophée et jouait avec trois défenseurs centraux.

«Nous avons bien commencé la seconde mi-temps et ils ont réagi en passant à trois défenseurs centraux. Nous avons essayé de mettre plus de joueurs entre les lignes.

« Je ne suis pas content parce que nous méritions plus que ce que nous avons reçu. Mais j’ai confiance dans la façon dont nous sommes et ce que nous faisons.

