Rodgers salue trois aspects de la victoire de Leicester après l’avoir « exposé » à l’équipe

Le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, a révélé qu’une conversation avec ses joueurs à l’approche du match contre Manchester United avait aidé son équipe à remporter sa première victoire en championnat depuis août.

Les Foxes n’ont pas réussi à atteindre les sommets depuis un début de campagne encourageant. Ils ont remporté deux de leurs trois premiers matchs, mais n’ont pris que deux points lors des quatre suivants. Mais un affichage inspiré de la seconde moitié a vu les East Midlanders battre United 4-2 au King Power Stadium.

La frappe lointaine de Mason Greenwood a donné l’avantage aux visiteurs à la 18e minute. Mais Youri Tielemans a fait 1-1 à la mi-temps avec son effort à la 31e minute. Caglar Soyuncu a donné l’avantage aux hôtes à la 78e minute, mais le remplaçant Marcus Rashford a égalisé les affaires trois minutes plus tard.

Cependant, Leicester a refusé de s’allonger car Jamie Vardy et Patson Daka ont tous deux trouvé le filet. Les champions de Premier League 2015-2016 ont eu du mal à écarter des équipes cette saison.

Mais Rodgers a senti qu’il regardait le Leicester qu’il connaît samedi. Il manquait des ingrédients essentiels, mais trois d’entre eux sont revenus pour abattre les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

«C’est beaucoup plus comme ça. Aujourd’hui, nous avons été exceptionnels. J’ai parlé à l’équipe au cours de la semaine pour revenir à ce dans quoi nous étions bons », a-t-il déclaré à BBC Sport. « Il faut se battre, il faut courir. Nous devions résoudre nos problèmes et cela a commencé par notre défense, notre agressivité et notre intensité, puis vous pouvez jouer au football rapide et dynamique.

« Nous sommes une équipe de haut niveau, parfois nous devons l’adapter mais c’est notre plan. »

Rodgers veut que les joueurs continuent de prouver

Leicester s’est maintenant élevé au rang qui peut battre n’importe qui de sa journée. Ils ont été inférieurs aux normes attendues à certains moments en 2021-2022.

Mais Rodgers a avoué sa fierté de la façon dont ses joueurs ont répondu à quelques vérités à domicile cette semaine.

« L’ambition de l’équipe est que nous sachions tous que nous devons être ensemble. Patson [Daka] gardé la menace, la pression, courir derrière et avoir Ayoze [Perez] puis venir pour maintenir la pression et créer un objectif. C’était une performance exceptionnelle », a-t-il ajouté.

« J’ai adoré regarder l’équipe aujourd’hui. J’ai étudié notre dernier match contre [Crystal] Palace comme si j’entrais dans le boulot et je l’ai présenté aux joueurs.

«Nous devons continuer à prouver le point. Aujourd’hui, nous avons prouvé que nous pouvons être une très bonne équipe lorsque nous jouons avec cette faim.

