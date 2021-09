Rodgers souligne le “crime” que Leicester ne doit pas commettre après le tirage au sort d’Europa

in

Le manager Brendan Rodgers a révélé ce que Leicester doit faire s’il veut sortir du tirage au sort de la Ligue Europa jeudi avec Napoli une meilleure équipe.

Les Foxes ont fait match nul 2-2 avec l’équipe italienne alors qu’ils entraient dans une deuxième campagne consécutive dans la compétition de deuxième niveau en Europe. Ayoze Perez a donné aux East Midlanders une avance à la mi-temps avec une volée après seulement neuf minutes. Et Harvey Barnes a doublé l’avantage de l’équipe locale après 64 minutes.

Mais Victor Osimhen a réduit le déficit à la 69e minute avant de briser le cœur de Leicester juste à la mort. Il a empoché son deuxième et celui de l’équipe italienne à trois minutes de la fin.

Il était encore temps que les choses empirent pour l’équipe de Premier League car Wilfred Ndidi a été expulsé dans le temps d’arrêt. L’international nigérian de 24 ans a reçu ses ordres de marche pour deux cartons jaunes.

Steve Cooper, Chris Wilder et John Terry émergent en tant que favoris pour le travail de Nottingham Forest

C’était un résultat difficile à prendre pour Rodgers, mais le Nord-Irlandais a préféré regarder les points positifs.

“Déçu par le résultat final mais quelques moments excitants et bons – les deux buts sont exceptionnels et un refusé qui était serré”, a-t-il déclaré à BT Sport.

«Peut-être que nous nous sommes un peu fatigués, certains joueurs avaient des minutes dans les jambes. Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer – garder le ballon mieux pendant de longues périodes, si nous le faisions, nous ne nous fatiguerions pas si vite.

« L’effort et la mentalité étaient bons, c’est dommage que nous n’ayons pas pu conclure. Je ne pense pas qu’ils se soient créés trop d’occasions, nous avions une bonne possession. Vous devez faire tous les trucs non glorifiés, le dernier but que nous n’avons tout simplement pas pu atteindre pour arrêter le centre. »

Rodgers exhorte Leicester à boxer intelligemment

Napoli a terminé cinquième dans l’élite italienne la saison dernière. Cela montre à quel point Leicester est venu qu’ils pourraient envisager de tirer avec les Partenopei un résultat décevant.

Rodgers a refusé de blâmer ses accusations pour la façon dont les choses se sont déroulées au King Power Stadium. Mais il veut qu’ils reconnaissent ce qui doit maintenant arriver pour s’assurer que cela ne se répète pas.

« Le crime n’est pas de trahir les deux objectifs, le crime c’est de ne pas en tirer des leçons. Je suis sûr que c’est quelque chose que cette jeune équipe fera », a-t-il ajouté. “Le soutien était incroyable, le bruit, la façon dont ils ont essayé de soulever l’équipe, ils nous ont tout donné.”

La prochaine étape pour les Foxes est un voyage sur la côte sud et l’affrontement de dimanche avec Brighton de Graham Potter.

LIRE LA SUITE: L’agent suggère que l’attaquant de Leicester pourrait quitter le club gratuitement