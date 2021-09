Rodgers souligne l’importance de la star de Leicester après un autre blanc dans la défaite d’Europe

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a réitéré l’importance de James Maddison malgré une autre sortie sans retour tangible, tandis que deux experts ont rendu des verdicts accablants sur leur défaite 1-0 contre Legia Varsovie.

Leicester a subi une défaite surprise en Pologne lors d’une défaite 1-0 face au Legia Varsovie. Les Foxes ont dominé à la fois les enjeux de possession et de tirs, bien qu’une formation très modifiée n’ait pas réussi à trouver une percée.

Mahir Emreli a ravi les supporters locaux en marquant la demi-heure. Faisant fi de Daniel Amartey, l’attaquant azerbaïdjanais a tiré sur le poteau avec Kasper Schmeichel cloué au sol.

Leicester a accéléré le rythme en seconde période et créé une série d’occasions, mais l’égalisation n’a pas été au rendez-vous. La défaite les laisse en bas du groupe C, étonnamment à égalité de points avec Napoli après leur défaite face au Spartak Moscou à Naples.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Leicestershire Live), Rodgers a déclaré: «Déçu du résultat.

«Nous avons été trop passifs dans le match en première mi-temps. Ensuite, nous avons eu quelques très bonnes occasions. Nous n’avons pas trop encaissé, nous avons dominé la seconde mi-temps et avons été beaucoup plus actifs. J’ai eu l’occasion d’obtenir quelque chose du jeu.

« C’est très ouvert [Group C]. Il reste quatre matchs. Legia a pris un bon départ. Mais notre objectif est de nous qualifier. Nous avons encore du travail à faire. Nous avons un point en deux matchs, mais nous avons suffisamment de temps pour le faire.

« C’est très important pour nous [playing in the Europa League]. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. J’ai fait les changements, mais cela n’enlève pas l’importance de cela. Nous avons encore quatre matchs pour nous qualifier. En tant que club de football, nous sommes nouveaux à ce niveau.

Sur l’occasion en or de Vestergaard à bout portant, Rodgers a ajouté : « C’était un bon ballon. Il sera déçu de ne pas avoir marqué. Ayo [Perez] en avait deux en première mi-temps. Nous avons créé suffisamment dans le jeu pour obtenir quelque chose.

« La réaction a été bonne en seconde période. Nous devons être plus actifs. C’était la même chose contre Burnley. Nous devons bien commencer les jeux. C’est ma responsabilité de régler ça.

À propos de James Maddison, qui n’a pas encore inscrit de but ou de passe décisive cette saison, le patron des Foxes a déclaré : « Je pense que c’est un joueur fantastique. Comme tout joueur quand on perd la forme, il faut travailler dur.

« Il était beaucoup plus comme lui, il était très créatif. J’étais heureux avec James. Vous traversez un petit sort mais il est toujours très important pour nous.

Savage et Heskey rendent des verdicts accablants à Leicester

L’ancien attaquant de Leicester, Emile Heskey, a déclaré dans son rôle d’expert de BT Sport : “Amèrement déçu. Entrer dans le tournoi et vous êtes les favoris communs [for the group] et vous vous retrouvez avec cinq points de retard, assis en bas et vous n’avez pas vraiment bien joué.

«Je pense que c’est le fait de ne pas bien jouer qui est la partie la plus décevante. Ils avaient 60% de possession mais peuvent dire qu’ils ont vraiment créé des occasions nettes ?

«C’était des demi-occasions pour Leicester. Le meilleur était Jannik Vestergaard où il a vu le ballon arriver sur sa tête et il a réussi à se connecter avec son épaule. Vous vous attendez toujours à le voir entrer.

« Ils vont se regrouper. Ils ont Palace ce week-end et ils ont également besoin de points en Premier League. »

L’ancien milieu de terrain des Foxes, Robbie Savage, a également pesé sur BT, déclarant: “Brendan Rodgers sera déçu du but. Il [Amartey] était du mauvais côté. Il pourrait être beaucoup plus fort et ils ont ensuite permis à Legia de tirer.

“Quand Leicester pressait, Legia a eu deux énormes chances sur le compteur et je pense qu’ils le méritaient dans l’ensemble.”

