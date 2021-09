Rodionova et Rodionova arrachent la place des huitièmes de finale à Voracova et Kalinina

09/04/2021

Le à 05:15 CEST

Australiennes Anastasia Rodionova et Arina rodionova ils ont gagné par 4-6, 6-3 et 6-4 en une heure et cinquante-sept minutes au joueur de tennis tchèque Renata voracova déjà le joueur ukrainien Anhélina Kalinina en seizièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Rodionova et Rodionova, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 7 fois, obtenu 76% du premier service, commis une double faute et réussi à remporter 61% des points de service. Quant à Voracova et Kalinina, elles ont réussi à casser le service de leurs adversaires 5 fois, ont réalisé un premier service de 63%, ont commis 12 doubles fautes et ont réussi à remporter 53% de leurs points de service.

Rodionova et Rodionova joueront en huitièmes de finale du tournoi contre les vainqueurs du match qui affronteront Zarina Diyas et Varvara Gracheva contre Lucie hradecka et Marie Bouzkova.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.