Rodions Kurucs, un ancien joueur du Barça dans les plans de Madrid

L’attaquant letton Rodions Kurucs (2,06 m et 23 ans) est dans les plans du Real Madrid, selon le journaliste Ignacio Ojeda, qui fait état d’un grand intérêt de la part de l’équipe blanche. Kurucs, né en 1998, Il est allé à la NBA alors qu’il n’avait que 20 ans en 2018, le même été que Doncic, après trois saisons au club du Barça et avec à peine quelques minutes avec l’équipe première culé. Lors de la dernière campagne 2017-18, au cours de laquelle, en décembre, il était considéré comme un joueur d’entraînement et n’occupait pas de place étrangère, il n’a joué que 6 matchs et 43 minutes dans l’ACB. Par conséquent, a-t-il déclaré, peu de temps après son arrivée aux Brooklyn Nets, qu’il appréciait “enfin” le basket-ball..

L’intérêt des blancs pour les Kurucs viendrait à s’achever un poste devenu vacant après le départ de Gabriel Deck en NBA, un grand attaquant qui pouvait aussi jouer à certains moments comme attaquant de puissance.

Le départ de Kurucs a été convenu après que le Barça a accepté de recevoir un montant proche de 700 000 euros et a maintenu ses droits avant un éventuel retour en Europe. Si Madrid le veut maintenant, ils devront négocier avec le Barça, qui pourrait être réceptive compte tenu de sa mauvaise situation économique, ou présenter une offre et croire que les Catalans, qui n’ont pas manifesté d’intérêt pour le joueur, ne l’égale pas.

Kurucs est sans équipe après avoir été coupé le 12 mai par les Milwaukee Bucks, dans une saison au cours de laquelle son salaire NBA a été de 1,78 million de dollars bruts. Il a atteint la ligue professionnelle en 2018, aux Nets où il a particulièrement brillé lors de son année recrue avec 8,5 points en 20,5 minutes en moyenne sur 63 matchs. Au cours de la deuxième saison, son importance a diminué (4,6 points en 14,6 minutes) et dans l’actuelle, il est passé des Nets à Houston puis à Milwaukee en ajoutant seulement 21 matchs. Le moment est peut-être venu de retourner en Europe.