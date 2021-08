Rodman : “Beaucoup de gens pensaient qu’il serait mort à 40 ans”

Il ne laisse jamais personne indifférent. Il ne l’a pas fait pendant sa glorieuse époque en tant que joueur, et il ne le fait pas non plus maintenant, loin du basket-ball. Plus précisément, dans le sud de la Floride, où il mène une vie moins intense, mais jamais lente. Dennis Rodman a toujours été un joueur spécial. Assurément, l’une des figures qui a eu le plus de capacité à se transcender dans l’histoire de la NBA. A la fois sportif et extra sportif. Une icône pop, extrêmement médiatique et, dans le palmarès du basket, cinq bagues de champion, deux All Stars, huit fois dans les quintettes All Defensive, deux fois Meilleur Défenseur de l’année… “Il fut un temps où j’étais plus célèbre que Michael Jordan”, est venu assurer. A 60 ans, il continue de le faire. Chaque fois qu’il parle au nom des médias, les gros titres fusent.

Cette fois, c’était précisément par rapport à son âge. “Je suis surpris qu’il soit toujours là (vivant)”, assure dans des déclarations pour WSVN 7News, une télévision affiliée à Fox et située à Miami. “Beaucoup de gens pensaient que je serais mort à 40, 45, 50, 55 ans, j’ai eu 60 ans et j’ai dit : ‘Wow, je suis toujours là'”, poursuit-il, concluant comme lui seul le sait : “Quelqu’un a un main sur mon épaule et dit que j’ai un long chemin à parcourir pour accomplir quelque chose de dédié aux gens du monde entier. »

Pendant son temps en tant que joueur, son rythme de vie était rapide. L’un des meilleurs exemples, et l’un des plus mémorables, est son évasion à Las Vegas au milieu de la finale de 1997, après que les Chicago Bulls ont perdu le quatrième match contre les Utah Jazz. Le lendemain, et comme à tant d’autres occasions, Rodman s’entraînait avec l’équipe dès le matin, ayant à peine dormi. Avec tout cela, Jordan lui-même, qui jouerait dans son légendaire match contre la grippe au prochain tour de la série, avait été l’une de ces voix que, maintenant, Dennis souligne dans ses mots. “En toute honnêteté, en jouant avec lui et en voyant le style de vie qu’il avait, je n’aurais jamais pensé en voir 40”, déclare MJ dans le documentaire ESPN sur son ancien coéquipier. Dans ce document, de même, il assure que la capacité de Rodman à faire la fête puis à “courir comme une gazelle” l’a surpris; mais cela l’inquiétait aussi.

C’est l’un des nombreux documents audiovisuels et écrits que la vie de Rodman a laissés. Et ceux qui restent. Dans The Last Dance, sans aller plus loin, il avait également une présence importante. Dans la série consacrée à Jordan, il apparaît dans toute sa splendeur. Expliquant comment il avait perfectionné l’art du rebond, dont il était assis sur une chaise, mais aussi certaines de ses scènes les plus mémorables en dehors des pistes. Et c’est que, à ce jour, Rodman et Michael continuent d’entretenir la relation. “Michael est sur Jupiter en ce moment. Il a son propre terrain de golf ! Il ne m’a pas encore invité, mais je vois Michael de temps en temps. Il est toujours Michael”, explique-t-il à WSVN 7News.

Sur les Bulls, aux côtés de Jordan, Dennis a remporté trois de ses cinq anneaux. Les deux autres ont été obtenus dans les Detroit Pistons, faisant partie des Bad Boys. C’étaient ses équipes avec les San Antonio Spurs et les Los Angeles Lakers, mais, comme cela arrive toujours, les rumeurs le plaçaient davantage. Parmi eux, Miami Heat. Pat Riley est passé de l’assurance que Rodman était la chose la plus ridicule qu’il ait vue sur une piste à la réflexion sur son transfert, bien que cela ne se soit finalement pas produit. “Pat Riley est trop cool. Beaucoup d’équipes m’ont aimé en 1999 parce que j’avais encore de l’essence dans le réservoir. Pat était trop fier. Il a trop de fierté. Il y avait des gens qui étaient bien pires que moi. Je suis un gagnant, mon frère. Je suis un gagnant depuis longtemps. J’ai gagné cette place, alors j’aurais aimé avoir appuyé sur la gâchette », avoue-t-il à la télévision de Floride. Des choses du passé. Maintenant, même s’il « fait mes séances d’entraînement et tout ça, « il se sent » plein d’énergie et je suis comme ‘Wow.’ ” Comme sa carrière.