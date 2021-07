Rodney Alcala, tueur en série de “The Dating Game”, décédé à 77 ans

in

Le tristement célèbre tueur en série Rodney James Alcala est décédé à 77 ans, mort de causes naturelles alors qu’il était assis dans le couloir de la mort en Californie. Alcala est mieux connu sous le nom de The Dating Game Killer en raison de son apparition en tant que candidat à The Dating Game en 1978, bien au milieu de sa tuerie.

La série de meurtres d’Alcala s’est étendue à travers le pays, reliant des meurtres à Los Angeles, Seattle, New York, New Hampshire et Arizona. Il a d’abord été condamné à mort dans le comté d’Orange en 1980 pour l’enlèvement et le meurtre de Robin Samsoe, 12 ans. Ce jugement a été annulé en 1984, Alcala recevant un nouveau procès en 1986 où il a de nouveau été condamné à mort.

#BREAKING Rodney Alcala, 77 ans, « tueur de jeux de rencontres » emprisonné, décède dans le centre de la Californie en attendant son exécution https://t.co/v2itBA8UqN – ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 24 juillet 2021

Cette condamnation a fait l’objet d’un appel en 2003, ouvrant la porte à un troisième procès et à d’autres accusations après que des preuves ADN l’aient relié à quatre autres femmes. En 2010, Alcala a finalement été reconnu coupable de cinq chefs de meurtre au premier degré et condamné à mort pour la troisième fois, ajoutant les décès de Jill Barcomb, 18 ans, Georgia Wixted, 27 ans, Charlotte Lamb, 32 ans et Jill Parenteau, 21 ans.

Alcala a également été extradé vers New York pour le meurtre de Cornelia Crilley en 1971 et le meurtre d’Ellen Jane Hover en 1977. Cela a été suivi d’accusations dans le Wyoming liées au meurtre de Christine Ruth Thornton en 1978 alors qu’elle était enceinte de six mois.

Une dernière photo d’Alcala incluse dans l’annonce du California Department of Corrections le montre sans ses longs cheveux remarquables, arborant plutôt une coupe au pinceau et une moustache, loin du visage souriant présenté sur The Dating Game.

En 2010, la police a publié des photos saisies à Alcala dans l’espoir que quelqu’un dans le public puisse aider à identifier d’éventuelles victimes. Selon NBC News, la police a déclaré qu’elle était “submergée” de pourboires à l’époque. Les photos montraient des femmes et des jeunes hommes, parfois dans des poses suggestives, et ont suscité des soupçons en raison de l’utilisation par Alcala d’un appareil photo lorsqu’il était impliqué dans les meurtres.

“La première chose est ‘Oh, mon Dieu, j’espère que ces filles vont bien’ et la prochaine chose est ‘Je me demande si certaines d’entre elles sont des victimes.’ Tout le monde a cette question”, a déclaré le procureur Matt Murphy (Via NBC). “Je ne peux pas imaginer pendant un million d’années que nous l’avons pour les seuls meurtres qu’il a commis.”