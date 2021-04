Rodón n’a pas de coup sûr contre les Indiens

15/04/2021 à 06:47 CEST

.

Les White Sox de Chicago ont battu les Indians de Cleveland 8-0 dans un match qui impliquait le deuxième no-hit de la saison, cette fois en charge de Carlos Rodon. Le lanceur a servi 114 lancers, obtenant 75 frappes, et le seul but qu’il a abandonné dans tout le match était un lancer au frappeur en neuvième manche.

Pederson contrôle les Phillies avec sa banderole

Le starter Doug Pederson a passé six épisodes sur le monticule pour les Mets de New York, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 5-1. Pederson (1-1) a accordé deux coups sûrs, un circuit et un point, et a retiré 10 frappeurs par retrait au bâton en route pour remporter la victoire.

Le receveur James McCann (1) a frappé des quatre coins avec un coureur devant.

Pour les Phillies, le joueur de deuxième but dominicain Jean Segura (1) a sorti le ballon du terrain au cinquième en attrapant les terrains de Peterson, sans coureur devant.

La défaite a été portée par le partant Zack Wheeler (1-2) en 6 1/3 de manches.

Fulmer domine les Astros depuis le monticule

Le starter Michael Fulmer a publié cinq épisodes complets et Les Tigers de Detroit ont battu les Astros de Houston 6-4. Fulmer (1-0) a accordé trois coups sûrs, un circuit et deux points, en a fait un et en a retiré deux pour remporter la victoire.

À la batterie, le troisième but Jeimer Candelario a participé à deux des six courses de la neuvième à Detroit. Pour les Astros, le receveur Jason Castro (2) s’est connecté à quatre coins avec un coureur sur la base.

La défaite a été portée par le partant Lance McCullers Jr. (1-1) en 3 2/3 manches.

Mets Twins vierges

Le starter Nathan Eovaldi a travaillé mercredi cinq épisodes pour le La victoire serrée des Boston White Sox 3-2 sur les Twins du Minnesota dans le premier jeu d’un double titre. Eovaldi (2-1) a accordé cinq manches, a accordé cinq coups sûrs et deux points et a retiré trois frappeurs par retrait au bâton pour sa deuxième victoire de la saison.

Dans la deuxième manche, l’intermédiaire Christian Arroyo a frappé le simple qui a conduit dans la manche gagnante. Les Twins ont perdu contre le partant Kenta Maeda (1-1) en 4 1/3 manches.

Dans le deuxième match, le partant vénézuélien Eduardo Rodríguez a travaillé cinq épisodes et a remporté le duel de lanceurs latino-américains contre le portoricain José Berríos et les White Sox ont battu les Twins du Minnesota 7-1. Rodriguez (2-0) a passé cinq manches sur le monticule, a accordé cinq coups sûrs, un point, a marché et a retiré cinq frappeurs par retrait au bâton. Le Vénézuélien a baissé son ERA à 3,60 après avoir affronté 20 frappeurs, qu’il a dominé avec 76 expéditions, dont 51 les ont envoyés dans la zone de frappe.

Le Ranger Alex Verdugo (2) a réalisé un tour complet en septième manche, sans personne sur le chemin.

Les Twins ont perdu contre Berríos (2-1) en quatre 1/3 de manches, punis de quatre coups sûrs et quatre points.

Home run de Polanco pour les Pirates

Le garde forestier dominicain Gregory Polanco a fait sauter la clôture et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Padres de San Diego 5-1. Polanco (1) a frappé le ballon dans le fairway lors de la deuxième manche hors des terrains du partant Joe Musgrove, sans coureur devant.

La victoire a été attribuée au partant Tyler Anderson (1-2) au travail de cinq et une troisième manches. Pour les Padres, la défaite a été portée par Joe Musgrove (2-1) en quatre manches.

Johnny Cueto montre ses références lors de la victoire des Giants

Le starter dominicain Johnny Cueto a lancé cinq épisodes et deux tiers ce mercredi et du haut du monticule, il a dirigé le Les Giants de San Francisco s’imposent 3-0 aux dépens des Reds de Cincinnati. Cueto, 35 ans, a prolongé son record d’invaincu à 2-0 jusqu’à présent cette saison. Le Dominicain a lancé pour 5 2/3 manches, n’a accordé que trois coups sûrs et a abandonné quatre par retrait sur retrait. Le lanceur a envoyé 68 balles, dont 46 dans la zone de frappe contre 20 frappeurs ennemis, et quand il est descendu du monticule, il a laissé tomber son ERA à 1,80. Cueto a eu quatre relais, ce qui l’a aidé à préserver la victoire des Giants. Cueto a lancé proprement avant de sortir sur un muscle serré après avoir balancé Nick Castellanos pour la deuxième sortie de la sixième manche. Le droitier a fait un geste vers l’abri des Giants et s’est dirigé vers le club-house, ne montrant aucun signe de douleur avant la blessure, accompagné d’un membre du personnel d’entraînement.

Cueto n’avait jamais battu son ancienne équipe en trois tentatives. Il a fait ses débuts dans la ligue majeure avec les Reds en 2008 et est resté avec eux jusqu’à ce qu’ils l’échangent aux Royals de Kansas City au cours de la saison 2015. Il a rejoint les Giants en 2016.

La victoire a porté le total de victoires de Cueto à 130, brisant l’égalité avec Pedro Astacio pour la sixième place sur la liste de tous les temps parmi les lanceurs d’origine dominicaine. Cueto suit ses compatriotes Bartolo Colón (247), Juan Marichal (243), Pedro Martínez (219), Ervín Santana (149) et Ramón Martínez (135).

Dans la cinquième manche, le Ranger Austin Slater a frappé un doublé de RBI en carrière qui a scellé la différence.

La défaite des Reds a été portée par le partant Tyler Mahle (1-1) en cinq manches.

Pérez et Santana se montrent avec les Royals

Le frappeur désigné vénézuélien Salvador Pérez a frappé un coup de circuit et doublé mercredi soir. Les Royals de Kansas City l’emportent 6-1 sur les Angels de Los Angeles. Perez a riposté en troisième manche, sans coéquipier devant. Le Vénézuélien a attrapé les lancers du partant Griffin Canning et a fait rebondir le ballon au-dessus du champ central, envoyant le ballon volant à 412 pieds. Dans la septième manche, Perez a également doublé le terrain droit, poussant le joueur de deuxième but Whit Merrifield au registre.

Le joueur de premier but dominicain Carlos Santana (2) a également fait sauter le mur à la septième manche, poussant Pérez au registre après avoir vaincu le streamer de relais Tony Watson.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Brad Keller (1-1) en 5 2/3 manches. Pour les Angels, la défaite a été portée par Canning (0-1) en cinq manches.

Les Brewers ont battu les Cubs

Le partant Corbin Burnes a consolidé ce mercredi avec six manches en tant que pilote de les Milwaukee Brewers, qui ont eu un riche festin en frappant les Cubs de Chicago 7-0. Burnes (1-1) a accordé deux coups sûrs et a abandonné 10 par retrait au bâton pour sa première victoire jusqu’à présent cette saison.

Le joueur de troisième but Travis Shaw a frappé un coup sûr aux quatre coins de la troisième manche sans aucun coureur devant.

La défaite a été portée par le partant Jake Arrieta (2-1) en cinq manches.

Les ressortissants balayent les cardinaux 6-0

Le partant Joe Ross a lancé six solides manches mercredi soir. solide victoire 6-0 des Nationals de Washington contre les Cardinals de St. au Busch Stadium. C’est la première éruption des Nationals en saison régulière. Ross (1-0) est passé à 3-0 en quatre départs en carrière contre les Cardinals. Le partant a accordé quatre coups sûrs, en a fait un et en a retiré cinq en route vers la victoire.

Le joueur de premier but Ryan Zimmerman a frappé des quatre coins avec un coureur devant.

Les Cardinals ont perdu contre le partant Adam Wainwright (0-2) en cinq manches.

Les Blue Jays prennent le butin

L’arrêt-court Bo Bichette a frappé deux circuits qui ont servi les Blue Jays de Toronto pour battre les Yankees de New York 5-4, dans les rangs duquel le Ranger Aaron Judge a été frustré par ses deux circuits qui n’ont eu aucun effet. Bichette a frappé des circuits, y compris une série de fin de match au début de la neuvième manche. L’arrêt-court a frappé son premier circuit dans la troisième manche, sans coureur devant, et a répété la pénalité dans la neuvième manche, également seul. Il a également égalé sa carrière avec une séquence de frappe en 11 matchs consécutifs.

La victoire a été attribuée au serré Rafael Dolis (1-0) dans un épisode. Pour les Yankees, le juge a également frappé deux circuits, commençant la pénalité dans la première manche, et répété avec un autre circuit dans la quatrième manche.

La défaite a été imputée par le plus proche Chad Green (0-2), qui n’a pas sorti de retrait, mais a permis un coup sûr.