Rodri a eu «trois jours merde» après la défaite finale de Manchester City en Ligue des champions contre Chelsea et conseille à Jack Grealish d’être un «joueur important» pour le club

Le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, révèle qu’il a eu «trois jours merde» après leur défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

Après avoir goûté à la défaite lors de sa toute première finale européenne, le club est extrêmement déterminé à aller encore plus loin cette fois-ci alors qu’il lance sa campagne contre le RB Leipzig.

Rodri n’a pas pu parler à sa famille ou à ses amis après la défaite

Ce fut un coup douloureux pour City mais Rodri dit qu’ils ont appris de la défaite

Un but solitaire de Kai Havertz en finale a permis à Chelsea de remporter son deuxième titre en Ligue des champions et cela a laissé un sentiment amer pour Rodri et ses coéquipiers.

Maintenant, ils seront déterminés à réparer ce tort et disent que vous apprenez plus dans la défaite que dans la victoire ».

“Vous avez trois jours de merde les jours suivants, vous ne pouvez même pas parler à votre famille ou à vos amis, ils sont toujours là pour vous soutenir mais votre visage n’est pas aussi beau que vous le souhaitez”, a déclaré Rodri.

“C’est le football, vous pouvez gagner ou perdre et nous passons à autre chose. Dans la défaite, vous apprenez plus que dans les victoires.

Alors que les hommes de Pep Guardiola se lancent dans une nouvelle campagne, ils seront renforcés par l’ajout de Jack Grealish qui a bien commencé à l’Etihad.

Grealish va goûter au football européen pour la première fois de sa carrière

Compte tenu de son prix, 100 millions de livres sterling, un record britannique, les attentes sont élevées, mais Rodri dit qu’il sera “un acteur important pour nous”.

“Jack est un jeune, son niveau, sa qualité, la façon dont il s’intègre dans l’équipe, le travail qu’il a fait depuis son arrivée ici avec l’humilité qu’un joueur de Man City doit avoir.

« Nous sommes très heureux de son implication[ment] dans l’équipe, la façon dont il comprend le jeu et c’est sûr qu’il sera un joueur important pour nous.