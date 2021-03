Rodri, à propos de Busquets: « J’essaye d’apprendre de lui »

30/03/2021

Le milieu de terrain de Manchester City, avec Thiago Alcántara, a participé à un événement promotionnel pour l’équipe espagnole afin de présenter les autocollants Eurocup. Parmi de nombreux autres sujets, ils ont touché leur part la plus sentimentale en parlant de leurs expériences en les collectionnant, en particulier Thiago, que son père était déjà footballeur et qu’il était fier de pouvoir vous toucher: « Notre père était une idole, alors emmener ton père sur un chrome, c’est très gentil« , mais Rodri a également déclaré que c’était particulièrement excitant de vous y voir avec toutes vos références.

Dans la sélection clé, seul l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a parlé, mais sur un point sur lequel les deux se sont mis d’accord, c’est dans faire l’éloge de Sergio Busquets, avec Ramos, l’un des emblèmes de cette équipe nationale.

Rodri, interrogé sur Guardiola et son rôle dans la sélection, a déclaré ce qui suit: « Chaque année qui passe est une année d'expérience supplémentaire. J'ai passé deux saisons en Angleterre et cela se voit dans la maturité. Ici, j'essaie de faire de même. J'ai l'une des références de cette équipe, Sergio Busquets, un grand joueur et avec qui on essaie de se donner des retours. Apprendre de lui, mais contribuer également à ce que je fais dans mon club ici. »

Un message aux fans

Bien qu’il ait été souffert contre la Géorgie et qu’il ait été nul contre la Grèce, Rodri a voulu envoyer un message de tranquillité aux supporters tant pour la qualification pour la Coupe du Monde que pour le Championnat d’Europe: « Tranquillité d’esprit et nous verrons ce qui se passera. La route et la dynamique est bonne Chaque jeu est différent, les derniers ont été très retirés. Nous devons jouer à toutes sortes de jeux, mais je veux envoyer un message d’optimisme, nous allons tout donner pour rivaliser et essayer de rendre cela possible.

De même, il a également valorisé le match contre la Géorgie: «On vit les choses sur le terrain et la difficulté. Ce sont des équipes avec un nom moindre, mais elles rivalisent très bien. C’est un très haut niveau de compétition, c’est un classement pour un championnat du monde. Nous avons des choses à améliorer, mais nous avons de la place. «

Performance dans la ville et en Espagne

Le milieu de terrain « bleu ciel » a été interrogé sur sa performance à City, qui n’a peut-être pas encore fini de se montrer en équipe nationale: « La sélection se fait tous les deux trois mois, vous n’avez pas la même continuité qu’avec votre club. Vous vous habituez à votre équipe, chacune avec sa dynamique et vous avez quelques jours pour vous adapter. Je reviens toujours avec l’illusion de donner la meilleure performance. »

L’avenir de son partenaire, Sergio Agüero

Après l’annonce que Kun Agüero quittera Manchester à la fin de la saison, ils lui ont demandé s’il le voyait jouer dans la ligue dans un proche avenir, même aux côtés de Leo Messi: « Espérons qu’il retombe sur une grande équipe car c’est ce qu’elle mérite et c’est l’un des grands buteurs. J’ai une excellente relation avec lui. Je vous souhaite le meilleur au monde. Il a connu une étape très réussie dans la ville, étant le meilleur buteur de l’histoire et il mérite de passer la grande porte.