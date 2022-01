Rodri fait une déclaration honnête sur Arsenal malgré sa défaite

Photo de Julian Finney/.

Rodri a déclaré qu’Arsenal était une équipe « incroyable » après la victoire 2-1 de Manchester City à l’Emirates Stadium samedi, comme il l’a déclaré à BT Sport.

Le milieu de terrain de Manchester City a marqué un but dans les arrêts de jeu et a affirmé que le travail que Mikel Arteta fait à Arsenal est « massif ».

Étant donné qu’Arteta a dû s’isoler et regarder le match depuis chez lui, il aurait mis sa maison sens dessus dessous compte tenu de certains des appels passés hier.

De Martin Odegaard n’ayant pas obtenu de penalty à Bernardo Silva remportant un tir au but douteux qui a égalisé les scores en seconde période.

C’était un pur déchirement pour ceux qui portaient les couleurs d’Arsenal et Rodri a été impressionné par ce contre quoi lui et ses coéquipiers étaient confrontés.

« Vous avez toujours ce genre de matchs, deux ou trois par saison », a déclaré Rodri. «C’est une équipe incroyable. Ils montrent pourquoi ils sont dans cette position.

« La façon dont ils grandissent avec Mikel est énorme. C’est énorme. Nous le savions. Nous savons qu’ils se reposent plus que nous.

« Ils ont six jours pour se préparer. Nous avons eu trois matchs en une semaine. Le voyage est parfois difficile, alors quand vous n’avez pas le physique, vous devez peut-être jouer un peu plus facilement. On a un peu galéré en première mi-temps.

«Je pense qu’en seconde période, nous l’avons un peu plus contrôlé. Mais parfois c’est comme ça. L’autre équipe joue aussi. Ils pressent beaucoup. Et ils ont fait un très bon match.

Photo de Tom Flathers/Manchester City FC via .

Rodri l’a bien marqué lorsqu’il a marqué le but du vainqueur tardif parce qu’il a célébré devant les supporters locaux.

Naturellement, cela ne s’est pas très bien passé avec les fidèles d’Arsenal, qui ont parfaitement le droit d’être en colère contre les décisions qui leur ont été défavorables hier.

Mais la situation dans son ensemble doit être examinée et c’est la progression qu’Arsenal fait sous Arteta.

11 contre 11, même 10 contre 11, les Gunners se sont affrontés avec les champions de Premier League et ont plus que tenu le coup.

