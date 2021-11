Rodri, la plus grande valeur de l’Espagne de Luis Enrique

14/11/2021 à 16h36 CET

milieu de terrain de Manchester City, Rodri, est le joueur de ceux convoqués par Luis Enrique qui a la valeur marchande la plus élevée avec un total de 60 millions d’euros. Comme l’une des figures les plus importantes de Pep Guardiola dans l’équipe bleu ciel, l’Espagnol a débuté contre la Grèce et ajoute 29 sélections à ses 25 ans.

Le madrilène, qui a quitté l’Atlético de Madrid en échange d’un peu plus de 60 millions d’euros à l’été 2019, est le premier d’un classement dans lequel les joueurs aiment Koke (60M€), Dani Olmo (50M€), Pau Torres (50M€), Aymeric Laporte (45M€) ou Álvaro Morata (45M€).

La liste des 25 joueurs présents dans la concentration de l’équipe espagnole est la suivante : Rodri (60M€), Koke (60M€), Dani Olmo (50M€), Pau Torres (50M€), Aymeric Laporte (45M€), Álvaro Morata (45M€), Carlos Soler (40M€), Mikel Merino ( 40M€), José Gayà (35M€), Pablo Sarabia (25M€), Gavi (25M€), Dani Carvajal (25M€), Íñigo Martínez (25M€), Brahim Díaz (23M€), Unai Simón (20M€ ), Pablo Fornals (20M€), Diego Llorente (20M€), Rodrigo Moreno (18M€), David De Gea (18M€), Jordi Alba (15M€), Brais Méndez (14M€), César Azpilicueta (13M€ ), Raúl de Tomás (12M€), Robert Sánchez (11M€) et Sergio Busquets (9M€).

L’Espagne, à la recherche du pass pour le Qatar 2022

L’Espagne de Luis Enrique affronte la dernière journée de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il le fait en premier du groupe et avec la possibilité de faire match nul ou de gagner contre la Suède pour sceller le ticket : le faux pas de l’équipe scandinave en Géorgie l’a laissé complètement face à face..

L’équipe espagnole est la grande favorite pour accéder directement et éviter le nouveau repêchage. TIl fait également partie de la liste des candidats au titre à l’hiver 2022: derrière certains favoris comme la France, le Brésil, l’Italie ou l’Angleterre, les pronostics donnent au demi-finaliste européen en titre et vice-champion de l’UEFA Nations League une position privilégiée.