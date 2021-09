‘Rodri’ remporte le Rodrigo

14/09/2021 à 11h01 CEST

Milieu de terrain Rodrigo Sánchez ‘Rodri’ gagne depuis longtemps Rodrigue sécher en fonction de sa participation croissante et talentueuse au jeu du Betis chilien Manuel Pellegrini, principal artisan de l’ouverture sans précipitation des portes de l’élite au meneur de jeu gaucher de Talayuela (Cáceres).

Auteur du premier des buts de la victoire bétique contre Grenade (1-2), signé sur la corne avec un but appelé à être l’un des meilleurs de cette Ligue de Sergio Canales, Rodri C’est l’un de ces joueurs locaux dont l’irruption n’est pas une fleur d’un jour ou une explosion d’agitation, mais macérée en fonction des minutes et de la confiance comme celle que l'”Ingénieur” lui a donnée depuis qu’il l’a vu.

À tel point que Santiago n’a jamais hésité à donner à ce joueur des galons, devant, comme cela s’est produit dans la nuit de Los Cármenes, des poids lourds de l’équipe tels que Sergio Canales, ayant besoin de repos jusqu’à ce qu’il ressorte dans le dernier tiers pour décider d’un slalom de ceux de la console enfants et pas si enfants.

Jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Joaquin Sanchez, Rodri Non seulement c’est lui qui a ouvert la boîte de la victoire bétique, mais il a aussi affiché tout ce qu’il a de confiance en lui, de contrôle du ballon et toujours à la recherche de choses différentes comme celles qui lui ont servi sur un plateau d’opportunités claires aux Français. milieu de terrain Nabil Fekir.

Celui de Talayuela ne se froisse pas, il le demande ; il ne cache pas, il s’offre, il ne le donne pas au premier échange, il risque ; Et donc depuis que ce joueur de 21 ans qui évolue en première division depuis 33 matchs est entré dans l’élite, dont 15 la saison dernière et trois cette saison, auxquels il a ajouté un total de 196 minutes.

Malgré le fait qu’au cours de la dernière année, il ait contribué à la promotion du Betis Deportivo au premier RFEF, Pellegrini avait déjà précisé à l’époque sa déclaration d’intention avec le Cacereño en déclarant que son étape dans la filiale était “absolument terminée” et en prédisant qu’il serait “une grande figure” car il était déjà “un acteur très important”.

L'”Ingénieur” ne reste pas dans la rhétorique et le banal, mais, fidèle à son style concis, met les joueurs qu’il a dans une situation de difficultés économiques dont il ne s’est jamais plaint, au contraire il a valorisé ce qu’il a et a mis le sur le vert.

La victoire contre Grenade, avec leurs propres noms en plus des Portugais Guillaume Carvalho, titre également après la déclaration de confiance du Chilien à son égard, et du côté Hector Bellerin, dans un début qui a chanté tout ce qu’il peut donner, il a insufflé aux hommes de Pellegrini un important ballon de confiance en soi lors de la semaine où il s’ouvre en Ligue Europa contre le Céltic de Glasgow à Benito Villamarín.

Avec cinq points après avoir sorti son record de victoires après deux nuls à un contre Cadix et Majorque et une défaite contre le Real Madrid (0-1), le Betis affronte dès aujourd’hui la préparation de son parcours européen et le fait avec la confiance de Pellegrini dans tous ses équipe pour apporter les changements qui lui permettent d’affronter avec solvabilité les trois compétitions dans lesquelles les Verdiblancos sont plongés.

Dans l’obligation de jouer tous les trois jours, le Chilien est conscient de l’importance de chacun de ses joueurs et, en plus, de décerner des galons à des footballeurs tels que Rodri, un de plus après avoir surmonté cette étape dans laquelle on pourrait penser que les joueurs locaux ont plus à prouver pour surmonter cette condition présumée d’éventuels que l’Estrémadure a été chargée de réfuter à basse température.

Tellement mijotant, que le milieu de terrain de Talayuela est passé dès son plus jeune âge par les carrières de l’Atlético de Madrid, de l’Espanyol, de Barcelone et du Deportivo de La Coruña avant d’arriver au Betis en 2016 pour faire partie de son équipe de jeunes, en passant dans la filiale, puis en Deuxième B, peu de temps après, et débuts avec l’équipe première en novembre 2020 au Camp Nou.

Betis, avec qui Rodri Il a un contrat jusqu’en 2024, il a déjà distingué son joueur après la victoire de Grenade et, en plus de l’appeler Rodrigue, a mis le cadeau en avant : ‘Don Rodrigo’, a souligné le club Verdiblanco.

