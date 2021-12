Rodrigo Costa: Ralf Rangnick de Manchester United joue un « beau football » – Man United News And Transfer News

Rodrigo Costa, qui a déjà joué pour Ralf Rangnick à Hoffenheim, a donné aux fans de Manchester United un aperçu détaillé de ce à quoi s’attendre.

Le règne du patron allemand n’en est qu’à ses débuts, mais il est sûr de dire que les supporters aiment ce qu’ils voient jusqu’à présent.

Selon SportWitness, Costa a déclaré : « C’est un entraîneur en avance sur son temps. Avant que Klopp et Löw ne se démarquent, il avait déjà cette ligne de pensée pressante.

« Une grande partie de ce que je vois à Klopp aujourd’hui, Ralf le faisait déjà à l’époque. C’est avec lui que j’ai appris la défense haute, le pressing quand on perd le ballon, les triangulations… C’est beaucoup d’engagement tout le temps.

« Je pense qu’il n’aura aucun problème avec qui que ce soit à United, car il a toujours eu de bonnes relations avec les joueurs. Ralf est bon dans les vestiaires et ami des sportifs.

« Les jeunes joueurs l’écoutent beaucoup, car ils veulent apprendre d’un gars qui est sage. Mais je pense aussi qu’il n’aura aucun problème avec les vétérans de United, car j’étais moi-même l’un des joueurs les plus anciens à Hoffenheim et nous nous sommes toujours bien entendus. Je pense qu’il fera un mélange intéressant de jeunes et de vétérans.

« Il avait ce style énergique sur le terrain, mais à l’extérieur, il était toujours très préoccupé par les athlètes. Il suivait la situation familiale de chacun. À la fin de sa formation, il a agi en tant que gestionnaire. Il est très détaillé, il a même vu des problèmes mineurs, comme dans les vestiaires ou les hommes en kit. Il accorde la même attention que Cristiano Ronaldo au garçon de l’académie qui le rejoindra. Il veut tout savoir sur chaque joueur et est méticuleux.

« Le travail de Ralf n’est pas immédiat. C’est toujours du moyen au long terme. Même pour cette raison, il avait renoncé à être entraîneur et travaillait plutôt comme réalisateur et manager.

« Il aime le beau football. Un football plus vertical mais beau. Ce n’est jamais un jeu de côté. Rangnick regarde toujours devant.

Les fans de United adoreront Rangnick s’il peut offrir ce type de football tout en gardant les joueurs heureux.

Ce ne serait pas une surprise s’il y avait des appels pour que l’ancien homme du RB Leipzig reste en tant que manager au-delà de cette période intérimaire.

Cela ne se produirait potentiellement que si les premiers choix des Diables rouges n’étaient pas disponibles cet été et qu’ils devraient attendre plus.

On dit que Rangnick aura son mot à dire sur qui sera le prochain à s’asseoir dans l’abri d’Old Trafford, il sera donc intéressant de voir qui il choisira.

Erik ten Hag de l’Ajax est le premier choix de beaucoup de fans, mais Mauricio Pochettino du PSG les garderait également heureux s’il faisait le changement.

Il y a également eu quelques appels pour Rúben Amorim du Sporting Lisbonne, qui est le prochain jeune et futur entraîneur à prendre d’assaut l’Europe.

Qui que ce soit, les fans espèrent voir le type de football présenté qui était évident contre Crystal Palace, et une certaine stabilité dans la gestion serait également très utile.