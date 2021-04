Le jour de la mort d’Armando Manzanero, Rodrigo de la Cadena était seul à la maison en pensant à l’héritage qu’il a laissé à la musique mexicaine. Ce scénario a servi d’inspiration pour composer une chanson qui servirait d’hommage à qui il qualifie de mentor des artistes les plus importants de son temps.

«Il nous a laissé à tous un héritage et un enseignement, la seule façon de redonner un peu est de se souvenir de lui à travers son travail et un hommage sonore», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La chanson s’intitule I got to think, avec la collaboration de Tania Libertad, Susana Zabaleta, Aranza, Carlos Cuevas, David Cavazos, Jorge El coque Muñiz, Juan Pablo Manzanero et Carlos Macias.

Pour sauver l’essence des chansons de Manzanero, l’auteur-compositeur-interprète s’est appuyé sur les compositions du Yucatecan. « J’ai composé des paroles et de la musique en pensant au style de progressions harmoniques que le Maître aurait fait. »

«Si vous écoutez la chanson, essayez de vous référer au style et à la technique de composition de Manzanero. Mélodiquement, harmoniquement et poétiquement, il a cette structure littéraire très caractéristique, qui était sa marque de fabrique. Il semblait que toutes ses chansons étaient coupées par le même tailleur, ce que j’ai essayé, c’était de rendre hommage à cette structure musicale ».

Le premier à rejoindre était Carlos Cuevas, qui était à la maison avec une guitare à ses côtés. «Toute ma vie, j’ai chanté Manzanero, j’étais son interprète, il m’a emmené plusieurs fois en voyage. Depuis que j’ai 16 ans, j’ai chanté ses chansons ».

Carlos Macías a souligné que pour l’auteur des romans de Somos, c’était un honneur d’écouter ses chansons avec la voix d’autres artistes, d’autant plus qu’il était dès le début un fervent défenseur de la diffusion de l’œuvre des compositeurs.

En riant, il se souvint d’une anecdote qu’il avait vécue il y a quelques années à côté d’El potrillo. « Une fois, j’ai rencontré Alejandro Fernández dans un avion et il m’a demandé d’envoyer des salutations au Maître », a-t-il dit.

«Mais quand je lui donne le message, il me dit ‘quelles salutations ou quoi que ce soit, dites-lui de m’enregistrer. Les salutations me sont inutiles, il y a beaucoup de dettes à payer. Quel bonheur d’avoir été dans cet hommage ».

Enfin, Rodrigo a annoncé que, soit pour l’anniversaire de Manzanero, soit pour l’anniversaire de sa mort, il envisage de sortir le dernier album qu’il a enregistré avec lui, qui contient 12 chansons inédites qu’il a partagées de son vivant.