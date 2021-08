Rodrigo Paz Delgado, ancien maire de Quito et leader sportif, est décédé

in

Otto Sonnenholzner sur l’honnêteté et la solidarité 0:47

(CNN espagnol) – Rodrigo Paz Delgado, ancien maire de Quito, Equateur, homme politique, homme d’affaires et président d’honneur de l’équipe de football Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), est décédé ce mardi à l’âge de 87 ans, à Tampa, en Floride, a confirmé sa famille dans un communiqué . . .

« La famille Paz souhaite communiquer avec une profonde tristesse le décès de notre cher mari, père et grand-père, Rodrigo Paz Delgado. Une personne qui nous laisse un enseignement d’effort, de travail et surtout de solidarité. Un homme totalement visionnaire qui a vu un tout dans rien », dit le document.

Paz Dejado a été lié au LDU pendant plus de 60 ans.

“Son héritage, sa joie, sa bonne humeur, sa sagesse et sa chaleur humaine vivront toujours dans celui qui sait aimer les couleurs de la Ligue comme il les aimait. Au revoir Don Rodrigo Paz Delgado, le meilleur entraîneur de l’histoire du football équatorien “, a-t-il écrit plus tôt au LDU sur son compte Twitter officiel.

Son héritage

Le président Guillermo Lasso a adressé ses condoléances aux proches. “Rodrigo Paz laisse un grand héritage dans le sport, la politique et l’histoire de l’Équateur. Nous nous souviendrons toujours de son travail et de sa carrière”, a-t-il écrit sur son compte Twitter officiel.

Le maire de Quito, Jorge Yunda, a organisé trois jours de deuil dans la capitale équatorienne.

La Confédération sud-américaine de football, la Fédération équatorienne de football et la Ligue professionnelle de football de l’Équateur ont pleuré la mort de Paz, qui a été souligné comme un entraîneur ayant laissé un héritage historique dans le football dans le pays et en Amérique du Sud.

En tant que leader sportif, il a offert à l’Équateur les premiers tournois internationaux de clubs. Son LDU de Quito est devenu la première équipe équatorienne à remporter une Copa Libertadores (2008) et une Copa Sudamericana (2009). Il a également été finaliste de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2008 et a remporté deux Coupes des vainqueurs de coupe d’Amérique du Sud en 2009 et 2010.

Le stade moderne du LDU à Quito, où joue actuellement l’équipe équatorienne, était un projet conçu par lui et c’est pourquoi il porte son nom.

En 2018, Paz a officialisé sa retraite de la direction du LDU. Au cours de sa vie, il a participé à diverses étapes non seulement de la vie sportive, mais aussi de la vie politique et commerciale.

Il a été maire de Quito entre 1988 et 1992, candidat à la présidence de l’Équateur en 1996 et ancien ministre des Finances pendant le bref gouvernement de l’ancien président Jaime Roldós.

Paz était également liée à l’activité bancaire et commerciale en Équateur.

Divers footballeurs, politiciens et dirigeants sportifs de différents clubs ont exprimé leurs regrets pour la mort de Paz. Dans le stade de la LDU, une place a été aménagée pour que les supporters puissent exprimer leurs marques d’affection au leader historique.