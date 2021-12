Rodrigo Rato, accusé de blanchiment d’argent, de délits fiscaux et de corruption

21/12/2021 à 16:05 CET

Le tribunal provincial de Madrid a confirmé l’ouverture d’une procédure orale contre l’ancien vice-président du gouvernement Rodrigo Rato pour délits fiscaux, blanchiment d’argent et corruption, rejetant l’appel du parquet qui voulait inclure l’insolvabilité punissable et le mensonge.

Le 2 juin, le Tribunal d’Instruction numéro 31 de Madrid a donné son accord à l’ouverture de Procès oral contre Rato dans l’affaire enquêtant sur l’origine de ses avoirs, pour délits présumés contre le Trésor Public, blanchiment d’argent et corruption entre particuliers.

Le bureau du procureur a déposé un recours pour inclure le mensonge et l’insolvabilité punissable, un recours que le tribunal provincial a rejeté, étant entendu que lesdits crimes « Ils ont déjà été exclus de la procédure. »

En mars de cette année, le juge Antonio Serrano-Arnal a décidé de poursuivre Rato et 16 autres personnes physiques et morales, pour d’éventuels délits de corruption dans les affaires, de blanchiment d’argent et d’évitement fiscal présumé.

Le 1er mars, le président du tribunal a décidé de poursuivre l’ancien vice-président du gouvernement et 16 autres personnes physiques et morales, pour d’éventuels délits de corruption dans les affaires, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale présumée.

De cette façon, Rato sera jugé comme l’auteur de onze crimes contre autorités fiscales Publique entre les années 2005 et 2015, un crime de blanchiment d’argent et autres actes de corruption entre particuliers dans la concession des campagnes publicitaires de Bankia aux agences Zenith et Publicis en leur temps à la tête de l’entité.

Augmentations de capital injustifiées

Le Parquet affirme avoir recensé des augmentations de capital injustifiées entre 2005 et 2015 pour un montant total de 15,6 millions d’euros, auxquelles s’ajoutent des retours de capitaux mobiliers à l’étranger non déclarés au Trésor, et 7,4 millions d’euros fraudés à l’Agence Impôt.

A ce dernier chiffre il faudrait ajouter la taxation des services professionnels via ses sociétés, avec lesquelles les quotas fraudés s’élèveraient à 8,5 millions d’euros.

Il voit également des « indications rationnelles » que l’ancien ministre, étant président de Bankia, a indûment inculpé commissions pour contrats de publicité de l’entité avec Publicis et Zenith, liées à la fusion et à l’introduction en bourse, qui auraient été dérivées de diverses sociétés parvenant à « brouiller l’origine de l’argent ».

Avec Rato, entre autres, l’avocat est accusé d’un délit fiscal. Places du dimanche; celui qui était administrateur de plusieurs sociétés liées à Rato, Miguel Angel Montero, ou l’ancien secrétaire général de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerin.

Dans l’affaire de blanchiment il y a aussi celui qui était son beau-frère, Santiago Alarcó, tandis que dans la corruption entre particuliers il y a Fernández Norniella, ancien « bras droit » de l’ancien ministre ; la secrétaire de Rato, Teresa Arellano ; Miguel Ángel Montero; Places du dimanche ; l’ancien directeur de la communication externe de Bankia Miguel Robledo, et l’une de ses employées, Beatriz Colomer.

De leur côté, les sociétés Publicis et Zenith sont également répertoriées comme pénalement responsables du délit de corruption.