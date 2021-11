Rodrigo Rivas marque un tour du chapeau pour le technicien universitaire

23/11/2021 à 04:10 CET

. / Guayaquil

Le Colombien Rodrigo Rivas a marqué les trois buts de la Victoire 3-1 du technicien universitaire sur le Deportivo Cuenca, à l’issue de l’avant-dernière journée de la deuxième phase du tournoi en Equateur.

Rivas Il a profité de sa vitesse et de sa puissance physique pour marquer de temps en temps (36, 44 et 68 minutes), grâce aux contre-attaques meurtrières qu’a tentées l’équipe dirigée par son compatriote José « Cheché » Hernández, qui a lutté tout au long de la saison pour sauver le catégorie, et Il l’a fait en accumulant 35 points. La remise de Cuenca était due à son meilleur buteur (avec 13 buts), l’Argentin Diego Dorregaray, son équipe a donc également évité la relégation, puisqu’elle a accumulé 31 points, quatre de plus que l’avant-dernier, Guayaquil City, en l’absence de match pour conclure le tournoi.

Tout indique que le titre de la saison en cours sera disputé Emelec, vainqueur de la première phase, et très probablement le Indépendant de la Vallée, qui devrait seulement éviter d’être battu lors de son dernier match contre le Deportivo Cuenca, samedi prochain. Si cela ne se produit pas, Independiente del Valle remportera la deuxième phase et ira chercher le titre contre Emelec, en matchs aller-retour. Cependant, avec une chance minime de remporter cette phase, le 9 octobre, avec 30 points, il devra marquer lors de sa visite à l’Universidad Católica et s’attendre également à un gros score en faveur du Deportivo Cuenca contre Independiente, car entre les deux il y a une grande différence de buts, car le club d’Octobre en compte 11 et le club de la Vallée en compte 20.

Si Independiente entérine effectivement son classement en tant que premier, il recevra un deuxième ticket pour la phase de groupes de la prochaine Copa Libertadores, Emelec ayant déjà remporté le premier. L’Universidad Católica, qui a accumulé 51 points et plus de 18 de différence de buts dans le tableau cumulé des deux phases, recevra le 9 octobre qui en compte 50 (+12) ; tandis que Barcelone, qui compte également 50 points (+18), se rendra à Macará.

Les trois premières équipes se disputeront les deux quotas lors de la phase de barrage des Libertadores 2022. Pour la Copa Sudamericana, la Liga de Quito et Mushuc Runa se sont qualifiées. Le perdant de la candidature entre Católica, Barcelone et le 9 octobre recevra un autre billet pour la Coupe d’Amérique du Sud, et une quatrième place viendra d’Aucas et Delfín. Le dernier jour, Aucas visitera la ville de Guayaquil et Delfín recevra un Mushuc Runa déjà classé.