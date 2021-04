Telemundo Rodrigo Romeh Renforcement du célèbre

Rodrigo Romeh, qui était en renfort de l’équipe Famosos pendant une courte période lors de la cinquième saison d’Exatlon United States, est déjà hors du programme de compétition car il a été éliminé dans une journée de lutte pour la permanence, mais malgré cela, le Renommé Mexicain l’influenceur garde les meilleurs souvenirs de son époque à travers la «compétition la plus féroce de la planète», et les expériences qu’il a vécues avec ses coéquipiers des deux équipes.

Qui est Rodrigo Romeh?

Connu dans les réseaux sous le nom de «Romeh», Rodrigo est largement suivi pour ses routines d’exercice, son style de vie et son quotidien qu’il partage avec ses millions de followers, accompagné de ce sourire éternel et de cette bonne attitude qui le caractérisent et qui ont enchanté le public de la cinquième saison d’Exatlon aux États-Unis, où il a rejoint en tant que renfort de l’équipe Famosos avec la gymnaste professionnelle Nicole Diaz.

En plus d’une large base de fans de médias sociaux, Rodrigo Romeh est le fondateur de sa propre société de suppléments d’exercice, Actitus. La gamme comprend différentes protéines, des boissons pour la récupération musculaire, des composants pour renforcer le système immunitaire et propose même des conseils personnalisés de Romeh lui-même et de son équipe d’experts, axés sur l’obtention de l’état physique souhaité par leurs clients.

Rodrigo Romeh raconte tout Qu’a-t-il dit sur EXATLON USA?

Comme d’habitude, après avoir quitté la compétition, Rodrigo Romeh a réservé du temps dans son calendrier d’engagements pour s’asseoir et parler en direct avec ceux qui le soutiennent où il était non seulement très reconnaissant à Telemundo d’avoir été choisi pour participer en tant que renforcement du Team Famosos à Exatlon Etats-Unis, mais pour l’opportunité d’avoir pu faire ses preuves dans une compétition qu’il a lui-même assuré, le vivre est complètement différent de ce que le public apprécie à travers les écrans de télévision.

Parmi les choses que Rodrigo Romeh a révélées à propos de son passage à Exatlon United States, on trouve:

Au début, il s’est rendu compte que la compétition elle-même avait un niveau beaucoup plus élevé que le sien, il a donc dû monter dans le train «vite» pour pouvoir affronter des athlètes qui étaient déjà en compétition depuis des semaines et étaient connectés à leurs différents circuits. Au troisième jour de participation, il a réalisé son premier point et pour lui c’était très important car il s’est rendu compte qu’il s’adaptait progressivement au rythme effréné de la compétition. Il s’entendait très bien avec tous les athlètes, il leur manque beaucoup et considère que sa mission était d’injecter sa positivité et sa bonne énergie dans tout le monde. Il a vécu de nombreux moments qu’il juge drôles, mais un en particulier avec son partenaire Jeyvier Cintrón, qu’il considère comme le meilleur participant de toute la compétition. Rodrigo Romeh a déclaré que Jeyvier utilise des lunettes de vue et que chaque circuit le fait sans elles mais qu’il réussit néanmoins très bien en termes de but et de force, il s’assure donc que le garçon a la formule parfaite pour gagner.

Ne manquez pas cette vidéo avec toute la session live de Rodrigo Romeh:

