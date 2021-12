Des virtuoses de la guitare acclamés RODRIGUE ET GABRIELA avoir reçu un Grammy Award nomination pour « Best Arrangement, Instrumental Or A Cappella » pour leur version de METALLIQUE‘s « La lutte à l’intérieur », présenté sur l’album hommage récemment sorti « La liste noire de Metallica ». Le signe de tête marque le deuxième duo Grammy nomination, suite à leur précédente victoire du « Meilleur album instrumental contemporain » pour 2019 « Mettavolution ».

La 64e édition Grammy Awards sera présenté le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

RODRIGUE ET GABRIELAl’interprétation adroite de « La lutte à l’intérieur » est disponible dès maintenant sur tous les DSP et est rejoint par un visualiseur officiel, en streaming via Youtube. De plus, un aperçu exclusif des coulisses de la fabrication de « La lutte à l’intérieur » est en streaming maintenant. Tous les bénéfices de la chanson bénéficient METALLIQUE‘s Tout dans mes mains fondation et l’organisation à but non lucratif de conservation axée sur la communauté Baleines De Guerrero.

Salué par Variété comme « un tango aux doigts de flotte et au cliquetis » « La lutte à l’intérieur » a été accueilli par des critiques élogieuses de la part des médias du monde entier, avec Monde de la guitare le déclarant « impressionnant… RODRIGUE ET GABRIELA restez remarquablement fidèle à l’original, en échangeant ses rouleaux de caisse claire d’introduction de style militaire contre des gifles percussives et des James Hetfieldla voix de pour des leads débranchés fluides et souvent entraînés par des diapositives. (Rodrigue) même réplique Kirk Hammettsolo de guitare note par note de ‘s à la guitare acoustique. »





RODRIGUE ET GABRIELA ont longtemps célébré l’inspiration de METALLIQUE sur leur propre musique distinctive, y compris des réimaginations classiques de « Orion » et « Batterie », ce dernier en vedette sur 2019 « Métal » EP. Le duo a récemment discuté de leur passion commune pour METALLIQUE, leur approche de la traduction « La lutte à l’intérieur » à une piste acoustique, instrumentale et bien plus encore dans un Metallica.com exclusif en deux parties Et alors! interview en streaming maintenant.

Cet automne a vu la sortie de « Le Jazz Métal » EP, un CD spécial associant les trois reprises de thrash metal du « Métal » EP avec le trio de cette année « Le jazz » EP, rassemblant des interprétations distinctives de chansons de Chiot Snarky, Kamasi Washington et maître de tango argentin Astor Piazzolla.

Crédit photo: Sessions de travail



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).