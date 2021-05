Rodríguez admet que Logroñés “ne vaut que gagner pour rester en vie”

18/05/2021 à 12:25 CEST

L’entraîneur de l’Unión Deportiva Logroñés, Sergio Rodriguez, a reconnu que son équipe “ne vaut que gagner” demain à Fuenlabrada pour rester dans la deuxième division, car ils ne font pas confiance au salut de l’équipe de la Rioja aux résultats de leurs plus proches rivaux pour la permanence.

Rodriguez a offert ce mardi une conférence d’information en avant-première du match qui se jouera demain au stade Las Gaunas, dans lequel l’équipe rojiblanco devra atteindre trois points “pour atteindre la dernière ligne droite de la ligue avec des options”, a déclaré le entraîneur Riojan.

Il a rappelé que son équipe a encore 3 finales “dont 2 se joueront à Las Gaunas”, donc “l’avenir de Logroñés dépend de la progression de ces matchs, de la perspective du prochain et de l’attente du résultat des autres rivaux”.

Cependant, il a souligné qu’il est “très compliqué” de conserver les options de rester dans la catégorie argent si la victoire n’est pas obtenue dans le premier de ces matches contre l’équipe madrilène, “que les équipes les plus proches qui marquent la ligne gagnent ou non. du salut », dans ce cas Castellón et Alcorcón, qui ont 41 et 42 points, tandis que Logroñés est en relégation avec 41.

“Tout arrive pour gagner à Las Gaunas, ce sera un match très compliqué car Fuenlabrada est une équipe très puissante, mais nous travaillerons pour cela et nous essaierons avec toutes nos armes”, at-il souligné.

Il a dit qu’ils devraient être “aussi positifs que possible”, car “la situation est délicate mais il faut transmettre de bons sentiments et dire aux joueurs qu’il est possible de sauver la catégorie”.

En outre, il a expliqué que, si Logroñés gagne, “l’équipe gagnera en confiance pour le reste des matchs qui restent” et a souligné que ce match, qui de son point de vue, “est une finale”, doit être affronté. «intelligence».

En ce sens, il a déclaré que le jeu “ne sera pas résolu en 5 ou 10 minutes”, car “il dure 90, comme tout le monde, et il faut savoir lire le jeu, sortir et voir comment ça se passe risquer plus ou moins selon le résultat. “

“Il faut avoir ce point de tranquillité dans lequel la tête ne joue pas de tour, Fuenlabrada ne joue rien et ils viendront plus libérés car ils ont obtenu le salut et ne peuvent plus entrer en barrages de promotion”, a-t-il affirmé Rodriguez, qui a ajouté que son équipe “ne doit pas se laisser emporter par les émotions et la surmotivation”.

Il a décrit l’équipe de Madrid comme une équipe “très puissante”, qui domine tous les aspects du jeu tels que les capacités physiques et techniques et les coups de pied arrêtés, donc “c’est une formation très complète qui au début de la saison aspirait à être à le haut de la table. “

Selon Rodriguez, “Ils ont des joueurs très complets dans toutes leurs lignes et physiquement très puissants”, et il a prévenu que “bien qu’ils ne jouent rien, ils joueront un jeu très correct et ils ne faciliteront pas les choses”.

Pour cette raison, “vous devez vous concentrer sur le jeu et planifier un match dans lequel Logroñés est compétitif”, car il a défendu que “lorsque l’équipe est compétitive, ils ont toujours des options pour gagner les trois points”.

Il a également reconnu des erreurs dans les deux domaines qui ont fait souffrir les Riojans tout au long de la saison, “mais maintenant il ne sert à rien de se lamenter, car il faut aller pour le match”.

Le technicien de Riojan a également avancé que le problème musculaire dont il souffre Ander Vitoria vous empêchera de jouer pour le reste de la saison, tandis que Gracieux Il pourrait entrer dans l’appel et jouer minutes contre Fuenlabrada.