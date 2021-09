Rodriguez et Richards se combinent sur 5 frappeurs, les Red Sox battent les Rays

in

Eduardo Rodriguez a lancé quatre coups sûrs en septième manche et les Red Sox de Boston ont battu Tampa Bay 4-0 jeudi soir pour une division de leur série de quatre matchs avec les Rays, leader de l’AL East.

Après avoir perdu les deux premiers matchs, Boston a mis fin à la séquence de neuf victoires consécutives de Tampa Bay avec une victoire de 3-2 mercredi soir.

Garrett Richards a remplacé Rodriguez (11-7) avec deux retraits et aucun retrait en septième, et le droitier a échappé à la confiture avec une paire de retraits au bâton et un ballon. Richards a obtenu son deuxième arrêt, terminant cinq coups sûrs.

La recrue des Rays, Wander Franco, a prolongé sa séquence sur la base à 33 matchs avec un but sur balles en septième manche, mais il est parti après le battement avec un mal de tête. Il a été contrôlé par un entraîneur après avoir pointé vers sa tête plusieurs fois plus tôt dans l’apparition de la plaque.

Franco a égalé les membres du Temple de la renommée Mel Ott et Arky Vaughan pour la troisième plus longue séquence par joueur de moins de 21 ans.

Les Red Sox n’ont signalé aucun nouveau cas de COVID-19. Huit joueurs de Boston, dont l’arrêt-court vedette Xander Bogaerts, et deux entraîneurs ont eu un test positif ou sont considérés comme des contacts étroits depuis vendredi dernier.

“C’était une bonne journée aujourd’hui”, a déclaré le manager des Red Sox Alex Cora avant le match. “Rien à signaler. Les gars se sentent bien, se sentent mieux. Maintenant, nous devons juste être patients.”

Bobby Dalbec a produit deux points pour Boston, qui a une avance de deux matchs sur Oakland dans la course à la deuxième wild card de l’AL.

Shane McClanahan (9-5) de Tampa Bay a accordé quatre points et huit coups sûrs en cinq manches. Le gaucher recrue avait remporté cinq départs consécutifs. Il a accordé trois points ou moins dans chacune de ses 13 sorties précédentes.

Boston a ouvert une avance de 2-0 sur des simples à deux points produits par Dalbec dans le premier et Hunter Renfroe dans le second.

JD Martinez a frappé un simple marquant avant que Dalbec ne se connecte sur un autre simple RBI avec deux retraits alors que Boston menait 4-0 au cinquième.

Les Red Sox mènent les majors avec 284 points marqués avec deux retraits. Dalbec a produit 23 points au cours de ses 21 derniers matchs.

JOUR DU DÉMÉNAGEMENT

Les Red Sox ont réclamé le joueur de champ intérieur Taylor Motter au ballottage du Colorado.

SALLE DES FORMATEURS

Red Sox : les INF Kiké Hernández et Christian Arroyo ont été les deux premiers joueurs de Boston placés sur le COVID-19 IL vendredi dernier. Cora a déclaré que Hernández se sentait proche de 100% et qu’Arroyo se sentait mieux.

Rayons: RHP Chris Mazza, en option pour Triple-A Durham le 28 août, a été placé sur l’IL lié à COVID-19. … 1B Ji-Man Choi (ischio-jambiers gauche tendu) devrait jouer vendredi et samedi pour les Rays FCL de niveau recrue.

SUIVANT

Red Sox: RHP Nathan Eovaldi (10-8, 3,71 ERA) affrontera Cleveland RHP Cal Quantrill (4-2, 2,93 ERA) vendredi soir.

Rayons : RHP Michael Wacha (2-4, 5,70 ERA) et Minnesota RHP Randy Dobnak (1-6, 7,83 ERA) sont les partants de vendredi soir. Dobnak (souche centrale droite) n’a pas lancé depuis le 19 juin.