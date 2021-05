Rodríguez Uribes écoute LaLiga et l’ACB pour l’éventuel retour du public

11/05/2021 à 20:45 CEST

Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a entendu ce mardi les demandes des présidents de LaLiga, Javier Tebas, et de l’ACB, Antonio Martín, pour la possibilité du retour du public aux deux compétitions avant la fin de cette saison.

Accompagné du président du Conseil supérieur des sports (CSD), José Manuel Franco, et du directeur général des sports, Albert Soler, le ministre a d’abord reçu la délégation de LaLiga dirigée par Tebas, puis a tenu un appel vidéo avec Antonio Martín.

Des sources du ministère ont confirmé que Rodríguez Uribes a étudié avec les deux parties les avantages et les inconvénients du retour public aux compétitions professionnelles de football et de basket-ball et en a analysé les délais et les conditions, qu’il étudiera à nouveau avec le ministère de la Santé pour prendre une décision finale.

LaLiga Santander dispute entre ce mardi, mercredi et jeudi son avant-dernier jour Et cela se terminera le 23. LaLiga SmartBank conclura sa première phase le 30 et jouera ensuite les éliminatoires de promotion entre le 2 et le 20 juin.

Dans le cas de l’ACB, la ligue régulière se termine le 23 et ensuite les barrages doivent être joués‘, dont la date finale sera à la mi-juin, bien que des conversations avec la FIBA ​​soient toujours en suspens sur le transfert des joueurs en pré-olympique.

Les réunions de mardi au siège du ministère ont eu lieu après la demandes répétées de LaLiga et de l’ACB pour le public de revenir aux deux compétitions et après que la ministre de la Santé, Carolina Darias, a découragé cette possibilité le 3, compte tenu de la situation épidémiologique différente des communautés autonomes.

L’incidence cumulée de plus de 400 et 500 cas dans certains a été l’argument du gouvernement pour exclure la présence de spectateurs dans les compétitions professionnelles de football et de basket-ball, contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres sports, comme ils l’ont interrogé à la fois de LaLiga et de l’ACB.

Au cours des dernières semaines les deux organisations ont fortement exigé le retour des spectateurs, demande également appuyée par United Hobbies, et une réunion urgente avec les autorités pour aborder la question.

La Ligue a qualifié l’absence de spectateurs toujours de “discriminatoire et incohérente” et la seconde a prétendu mettre fin au “grief” existant pour sa compétition, alors que dans d’autres sports il y a un public dans les tribunes.

Le football professionnel espagnol vient de terminer quatorze mois sans public. Son dernier match avec les fans dans les tribunes a eu lieu le 8 mars 2020, lorsque le Betis et le Real Madrid se sont rencontrés à Benito Villamarín (2-1) le vingt-septième jour de LaLiga Santander.

Deux jours plus tard, le mardi 10 mars, la rencontre Eibar-Real Sociedad s’est déroulée sans audience à Ipurúa, reportée du vingt-quatrième jour en raison de la pollution de l’air causée par l’effondrement de la décharge de Zaldíbar Gipuzkoan.

Afin de le week-end suivant, le gouvernement a décrété un état d’alarme et le confinement de la population en raison de la propagation de la pandémie COVID-19, qui a pris naissance dans la ville chinoise de Wuhan, et la suspension des compétitions sportives.