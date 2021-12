Rodrygo, Alaba et Bale testés négatifs au Covid-19

Les joueurs du Real Madrid Rodrygo Goes, David Alaba et Gareth Bale ont été testés négatifs pour Covid-19 et pourront rejoindre l’équipe dès le retour du club des vacances de Noël. L’entraîneur adjoint Davide Ancelotti a également été testé négatif et sera de retour.

C’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid car Rodrygo et Alaba sont des joueurs cruciaux pour l’entraîneur Carlo Ancelotti en ce moment. De plus, il semble que d’autres joueurs testés positifs ces derniers jours comme Luka Modric et Marco Asensio devraient également être testés négatifs à temps pour le prochain match contre Getafe, qui se jouera le 2 janvier.

Le Real Madrid a remporté une victoire convaincante et cruciale contre l’Athletic Bilbao hier soir, même s’il était en désavantage numérique. Carvajal, Modric, Alaba, Rodrygo et Asensio ont tous raté le match, mais les Blancos ont survécu à un match difficile grâce à un doublé précoce de Karim Benzema, qui était à nouveau l’homme du match de l’équipe.