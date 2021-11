Rodrygo échappe à une blessure grave, sera prêt après la pause de la FIFA

L’attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes a évité une blessure grave et ne manquera que les deux prochains matchs de l’équipe, selon un rapport publié aujourd’hui sur AS. L’attaquant brésilien profitera de la prochaine pause de la FIFA pour améliorer sa forme et s’assurer de guérir et de récupérer correctement des problèmes aux ischio-jambiers qu’il a contractés lors de la visite de Madrid à Elche.

C’est une excellente nouvelle pour le Real Madrid et Rodrygo, étant donné que l’attaquant s’était imposé comme le titulaire incontesté de l’aile droite de l’équipe lors des derniers matchs. L’ailier a été vu assez dévasté en quittant le terrain samedi, mais heureusement, il devrait être de retour assez bientôt.

En son absence, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Eden Hazard ou même Fede Valverde seront en compétition pour le poste de titulaire sur l’aile droite, Asensio ayant probablement l’avantage étant donné que Hazard n’est pas si à l’aise sur ce flanc,