Rodrygo est à égalité pour la plupart des buts et passes décisives de la Liga 2020-21 pour les joueurs nés en 2000 ou plus tard

Rodrygo Goes a égalé Bryan Gil de Séville (qui était prêté à Eibar en 2020-21) pour le plus de buts et de passes décisives dans la ligue espagnole pour les joueurs nés en 2000 ou plus tard. Le Brésilien a toujours été un joueur productif qui parvient à avoir un impact sur le tableau de bord. Cependant, il a eu du mal à s’affirmer comme un joueur de premier plan dans l’équipe ayant tendance à prendre du retard sur les autres ailiers dans l’ordre hiérarchique. Dans l’ensemble, ses chiffres sous-jacents sont très impressionnants, ayant enregistré sept buts et passes décisives (le cinquième le plus élevé de l’équipe).

7 – Aucun joueur né en 2000 ou après n’a été directement impliqué dans plus de buts que Bryan Gil en Liga 2020/21 (4 buts et 3 passes décisives – niveau avec Rodrygo Goes 1 et 6). Diamant. pic.twitter.com/wcOZ8AUFN3 – OptaJose (@OptaJose) 20 juillet 2021

Le Real Madrid espère que la saison à venir permettra au Brésilien de retrouver ses marques et de déployer encore plus ses ailes. S’il reste avec la première équipe, Ancelotti devra puiser dans la netteté et la productivité du talent en plein essor. Ce dernier a marqué un but et six passes décisives en environ 1 027 minutes à raison d’un but / passe décisive toutes les 146 minutes (deuxième taux le plus élevé de l’équipe). La statistique ci-dessus rappelle le potentiel de certains des jeunes joueurs du Real Madrid et en particulier de la moitié de son passionnant duo d’attaquants brésiliens.